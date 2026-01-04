Debutta il Coro Polifonico della CittÃ  di Fossacesia

Concerto di esordio e inaugurazione del Coro Polifonico della CittÃ di Fossacesia, realtÃ musicale nata da meno di due mesi e giÃ protagonista di un percorso artistico di valore culturale e umano.

Il concerto si terrÃ domenica 4 gennaio alle ore 19.00, presso la Chiesa Parrocchiale di San Donato, in Piazza del Popolo a Fossacesia.

Il coro, espressamente voluto e promosso dallâ€™Amministrazione comunale, Ã¨ diretto dal Maestro Angelo Tristani, compositore ed esperto in polifonia, e si dedica prevalentemente al repertorio sacro polifonico e lirico, con aperture a generi spiritual e moderni armonizzati.

Per il concerto di debutto, il Coro Polifonico della CittÃ di Fossacesia propone un programma ricco e impegnativo che comprende brani classici natalizi, celebri pagine liriche e composizioni di grande intensitÃ , tra cui Nessun dorma da Turandot, La Vergine degli Angeli da La Forza del Destino, lâ€™Alleluia dal Messiah di HÃ¤ndel, lo spiritual Oh Happy Day, oltre a brani beat armonizzati dal Maestro Tristani come The Sound of Silence, un medley dei Beatles e il brano della tradizione regionale Vola vola a quattro voci.

Â«Riuscire a costituire e preparare un coro polifonico in meno di due mesi â€“ ha scritto in un messaggio il sindaco Enrico Di Giuseppantonio â€“ Ã¨ un risultato che va oltre lâ€™ordinario e si colloca sulla strada della straordinarietÃ . Ãˆ il segno di una Fossacesia viva, inclusiva e partecipata, dove la musica diventa strumento di unione e crescita collettiva. A nome dellâ€™Amministrazione comunale esprimo un ringraziamento al Maestro Angelo Tristani per la passione, la tenacia, la generositÃ e le competenze artistiche con cui ha guidato questo progetto, rendendo possibile un traguardo culturale in tempi cosÃ¬ rapidiÂ».

Lâ€™assessore alla Cultura, Maura Sgrignuoli, ha aggiunto: Â«Questo coro rappresenta un esempio concreto di come la cultura possa nascere dalla partecipazione e dallâ€™impegno condiviso. In pochissimo tempo si Ã¨ creata una realtÃ musicale solida e di qualitÃ , che arricchisce lâ€™offerta culturale della nostra cittÃ e rafforza il senso di appartenenza della comunitÃ Â».

Il concerto del 4 gennaio segna lâ€™inizio ufficiale di un nuovo e significativo percorso musicale per Fossacesia, ponendo anche la musica corale al centro della vita culturale cittadina.



