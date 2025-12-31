Cultura 'leva di sviluppo': "Scelta strategica per costruire futuro in Abruzzo"

Nel 2024 il Sistema produttivo culturale e creativo (SPCC) dellâ€™Abruzzo produce 1,314 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 3,6% dellâ€™economia regionale, con una crescita +1,8% rispetto al 2023. Gli occupati sono 22.857, pari al 4,0% del totale regionale.



I dati relativi all'Abruzzo emergono dal Rapporto Io sono Cultura 2025 di Fondazione Symbola.

Il Rapporto, giunto alla quindicesima edizione, Ã¨ realizzato da Fondazione Symbola, Unioncamere e Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, in collaborazione con Deloitte, lâ€™Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Fondazione Fitzcarraldo e Fornasetti, con il patrocinio del Ministero della Cultura.



Esaminare il Sistema produttivo culturale e creativo vuol dire analizzare il contributo alla ricchezza e allâ€™occupazione regionale sia dei settori culturali e creativi - che sono Editoria e stampa, Architettura e design, Software e videogiochi e Performing arts e arti visive, Gestione del patrimonio storico e culturale, Audiovisivo e musica - sia dei professionisti della cultura che operano in contesti aziendali altri, come ad esempio un designer attivo in un'azienda di moda o un comunicatore in unâ€™azienda meccanica.



Il Sistema produttivo culturale e creativo in Abruzzo, grazie a 22.800 occupati, ha generato 1,3 miliardi di euro di valore aggiunto nel 2024, di cui 671 milioni di euro e 11.922 addetti generati direttamente dai settori culturali e creativi, mentre meno del 50% del valore aggiunto e dellâ€™occupazione Ã¨ generato dallâ€™attivitÃ di professionisti culturali che lavorano fuori dagli stessi.

Il Sistema produttivo culturale e creativo regionale vede, nel complesso, questa distribuzione provinciale relativa al valore aggiunto e al numero degli occupati: Chieti registra 414 milioni di euro di valore aggiunto, con 7.061 occupati; Pescara 389 milioni di euro con 6.826 occupati; Lâ€™Aquila 250 milioni di euro e 4.316 occupati; Teramo 262 milioni di euro e 4.654 occupati.

Pescara guida la classifica del valore aggiunto e dell'occupazione nei settori culturali e creativi, con 220 milioni di euro di valore aggiunto e 3.861 occupati, segue Chieti con un valore aggiunto di 161 milioni di euro e occupazione di 2.956 addetti, sempre nello stesso ambito. Inoltre Chieti, seguita da Pescara, Ã¨ prima per numero di professionisti della cultura attivi nei settori manifatturieri e dei servizi.



Lâ€™Aquila prima per valore aggiunto e occupazione per patrimonio artistico e performing arts. Teramo prima con Pescara nel mondo software e seconda nellâ€™editoria, sempre per valore aggiunto e occupazione.

In relazione ai settori trainanti emerge che i domini culturali che incidono maggiormente sulla ricchezza regionale sono: Editoria e stampa con 24,4%; Architettura e design con il 24,3%; seguono Software e videogiochi con il 14,3% e Performing arts e arti visive con 10,9%.

Le dinamiche di crescita. Software e videogiochi registrano un +14,3% di valore aggiunto e +13,8% occupati; il settore Comunicazione +10,1% di valore aggiunto e +12,7% occupati; Performing arts e arti visive +10,9% valore aggiunto e +12,2% di occupazione; il Patrimonio storico-artistico registra +5,8% di valore aggiunto e +6,7% di occupazione; il settore audiovisivo e musica registra una crescita piÃ¹ contenuta (+10,1% valore aggiunto; +4,8% occupazione).

Le criticitÃ . Il comparto Architettura e design evidenzia una contrazione (-24,3% valore aggiunto; -22,4% occupazione), legata alla fine degli incentivi fiscali edilizi (Superbonus e affini) e al conseguente rallentamento degli investimenti nel 2024.



Â«In Abruzzo la cultura deve diventare unâ€™infrastruttura di sviluppo: non un capitolo a parte, ma una leva trasversale per alzare la qualitÃ della vita dei cittadini, rendere piÃ¹ competitive le filiere produttive e piÃ¹ attrattivi i territori - commentano Domenico Sturabotti, direttore Fondazione Symbola e Roberto Di Vincenzo, amministratore Fondazione Symbola -. Significa investire in competenze, luoghi, progettualitÃ e reti che tengano insieme identitÃ e innovazione, coesione e sostenibilitÃ . In un tempo di transizione ecologica e demografica, mettere la cultura al centro vuol dire rafforzare resilienza, trattenere talenti, generare nuove opportunitÃ . Ãˆ una scelta strategica per costruire futuro in AbruzzoÂ».

Chi Ã¨ Fondazione Symbola. Fondazione Symbola Ã¨ una fondazione indipendente che dal 2005 lavora per dare forza alla QualitÃ italiana, mettendo in luce â€“ con numeri e storie â€“ lâ€™Italia che funziona. Racconta persone, imprese e territori che trasformano cultura, sostenibilitÃ , coesione e innovazione in competitivitÃ , dimostrando che la qualitÃ non Ã¨ un tratto identitario astratto, ma un modello concreto di sviluppo.

Symbola lo fa innanzitutto attraverso ricerche e rapporti che sono diventati nel tempo punti di riferimento nel dibattito pubblico ed economico. Dal rapporto Io sono Cultura, che misura il valore del sistema culturale e creativo, a GreenItaly, dedicato al ruolo della sostenibilitÃ come leva competitiva per le imprese; da Coesione Ã¨ Competizione, che analizza il legame tra qualitÃ del lavoro, reti e performance economiche, fino ai numerosi studi sulle filiere del Made in Italy â€“ dallâ€™agroalimentare allâ€™edilizia sostenibile, dal design al restauro â€“ Symbola produce dati e chiavi di lettura utili a orientare scelte pubbliche e private.

Accanto alla ricerca, la Fondazione promuove iniziative capaci di attivare nuove generazioni e diffondere una cultura della sostenibilitÃ . Tra queste, il Premio 10 Tesi per la SostenibilitÃ , che valorizza ogni anno giovani laureati e dottorandi impegnati su temi cruciali per il futuro del Paese. Il Premio Ã¨ realizzato con il coinvolgimento di oltre 20 atenei partner e, giÃ nella sua prima edizione, ha registrato piÃ¹ di 2.000 partecipanti, creando un ponte concreto tra mondo accademico, imprese e politiche pubbliche.

Symbola lavora anche per rafforzare il racconto dei punti di forza dellâ€™Italia allâ€™estero. Con il rapporto annuale Italia in 10 Selfie, realizzato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Fondazione offre una sintesi efficace e basata su dati delle eccellenze italiane in settori chiave â€“ dalla manifattura sostenibile allâ€™economia circolare, dalla cultura al design. Il rapporto Ã¨ prodotto in 10 lingue e promosso attraverso la rete delle Ambasciate italiane nel mondo, contribuendo a migliorare la percezione internazionale del Paese e a sostenere lâ€™attrattivitÃ del sistema Italia.

I dati nazionali, la cultura come motore dellâ€™economia nazionale. La cultura Ã¨ per lâ€™Italia molto piÃ¹ di un patrimonio simbolico: Ã¨ un fattore strutturale di sviluppo. Un sistema economico che intreccia imprese, istituzioni pubbliche e terzo settore e che nel 2024 ha continuato a crescere, raggiungendo 112,6 miliardi di euro di valore aggiunto, in aumento del 2,1% rispetto allâ€™anno precedente e del 19,2% rispetto al 2021. Si tratta di una filiera articolata e diffusa, in cui operano quasi 289 mila imprese, in crescita dellâ€™1,8% sul 2023, insieme a oltre 27.700 organizzazioni non profit impegnate nelle attivitÃ culturali e creative, pari al 7,6% del totale del settore non profit. Un ecosistema che contribuisce in modo significativo alla vitalitÃ economica e sociale dei territori. Ma il contributo della cultura e della creativitÃ offre una misura ancora piÃ¹ ampia del suo impatto. Considerando anche gli effetti indiretti e di filiera, il sistema culturale e creativo genera complessivamente 302,9 miliardi di euro di valore aggiunto, confermandosi una delle leve piÃ¹ rilevanti della qualitÃ italiana.

Nel 2024 prosegue anche la ripresa del Mezzogiorno, che registra tassi di crescita superiori alla media nazionale sia in termini di valore aggiunto (+4,2% contro una media del +2,1%) sia di occupazione (+2,9% rispetto al +1,6% nazionale). In particolare, spiccano le performance di Calabria e Sardegna, entrambe con un incremento del valore aggiunto del 7,5%, accompagnato da una crescita dellâ€™occupazione rispettivamente del 4,7% e del 6,2%.



