Si corre a Casalbordino: appuntamento con il IV Trofeo Vini Alberto Tiberio

Sabato 3 gennaio 2026 primo appuntamento podistico dell’anno nel territorio a Casalbordino targato Atletica UISP Abruzzo Molise del nuovo anno!

La Polisportiva Casalbike, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Casalbordino, organizza il tradizionale appuntamento con il 4° Trofeo Vini Alberto Tiberio ‘Pi li Ruell di lu Casal‘, una manifestazione che unisce sport, territorio e tradizione enogastronomica.

DUE PERCORSI PER TUTTI

La gara competitiva di 7,5 km è perfetta per chi vuole mettersi alla prova e dare il massimo, mentre il percorso non competitivo di 4 km è ideale per chi desidera godersi una corsa o una passeggiata rilassante immerso nella natura.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 14:00 – Ritrovo presso l’Azienda Vini Alberto Tiberio

Ore 15:00 – Partenza della gara podistica

CATEGORIE E PREMIAZIONI

Saranno premiati i primi/e tre assoluti/e e i primi tre classificati di ogni categoria maschile e femminile.

IL RICCO RISTORO

Al termine della gara, tutti i partecipanti saranno accolti da un ricco ristoro offerto dal Frantoio D’Agostino, con pane condito con olio locale e i deliziosi dolci tipici della tradizione abruzzese. Un modo perfetto per festeggiare insieme il completamento della prima fatica stagionale!

COME ISCRIVERSI

Quota di partecipazione:

€ 10 per la gara competitiva

€ 5 per la gara non competitiva

Pagamento direttamente sul posto

Per iscriversi, inviare foto della propria tessera (FIDAL, UISP o di altro EPS) via WhatsApp al numero 333-8024294 oppure via email a brunofantini53@gmail.com

“Non perdete l’occasione di essere protagonisti della prima gara UISP dell’anno in Abruzzo e di vivere un’esperienza indimenticabile tra sport, natura e sapori autentici!”, dicono gli organizzatori.



