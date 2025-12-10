Exploit delle imprese abruzzesi ad 'Artigiano in Fiera'

“La presenza di un numero importante di aziende abruzzesi ad Artigiano in Fiera a Milano è la conferma di un’accresciuta capacità imprenditoriale e di competitività degli artigiani abruzzesi e del lavoro svolto per sostenere un settore che ritiene di grande valore per l’Abruzzo in forza della sua tradizione centenaria”.

Lo ha affermato l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca nel corso della visita allo Stand Abruzzo allestito alla fiera di Milano Rho in occasione di “Artigiano in Fiera”, l’annuale manifestazione che ogni anno ospita migliaia di artigiani italiani ed esteri e che accoglie fino a un milione di visitatori.

“Il successo della spedizione abruzzese – ha aggiunto l’assessore Magnacca – è testimoniato dal forte incremento delle imprese artigiane che hanno voluto partecipare alla manifestazione: 56 in totale, 20 in più rispetto alla passata edizione. Il dato sta a significare che i nostri artigiani hanno capito l’importanza della promozione del prodotto a livello nazionale e internazionale su un palcoscenico di questa portata, ma soprattutto in questo modo vengono esaltati il valore e il pregio della lavorazione artigianale che rappresentano il quid in più rispetto al prodotto massificato dell’e-commerce dei colossi internazionale”. L’allestimento dello spazio espositivo Abruzzo, che ospita le 56 imprese artigiane è frutto della collaborazione tra Regione Abruzzo e le Camere di commercio abruzzesi, un’intesa che si rafforza di anno in anno e che dà forza e dimensione al Sistema Abruzzo in Italia e all’estero. La Regione Abruzzo ha investito risorse proprie per promuovere la partecipazione all’evento fieristico.

“Quest’anno – precisa l’assessore alle Attività produttive –abbiamo voluto introdurre una novità: l’artigianato artistico, una forma di artigianato molto riconosciuta all’estero e con una forte capacità di attrazione. Una grande opportunità per i nostri artigiani, che nel corso della fiera, fino al 14 dicembre giorno di chiusura, avranno anche la possibilità di incontrare buyer da tutto il mondo”.