'Sale dipinte', la cura attraverso "ART" alla Radioterapia Oncologica di Chieti

Mercoledì 10 dicembre alle ore 9,30 presso la Sala "Stefania Budassi" nel reparto di Radiologia e Diagnostica per immagini dell’Ospedale Clinicizzato “SS. Annunziata” di Chieti il presidente dell’associazione ‘Il Trattuto - Una Strada per la Vita ETS” Prof.ssa Paola Di Renzo unitamente al Direttore dell’Unità Operativa di Radioterapia oncologica dell’Ospedale di Chieti Prof. Domenico Genovesi presenteranno al territorio le nuove “Sale Dipinte” nella sezione Terapie Radianti.

Il progetto sarà comunicato al territorio attraverso un convegno di carattere scientifico dal titolo “Sale Dipinte- La cura attraverso ART” al quale prenderanno parte eminenze scientifiche della Radioterapia oncologica provenienti da tutta Italia e associati alla rete ART, acronimo che sta per Advanced Radiation Therapy, ma che richiama anche l’idea della cura attraverso l’arte e dell’umanizzazione dei percorsi terapeutici.

Il convegno vedrà una prima parte istituzionale a partire dalle 9,30 con l’intervento del sindaco di Chieti Dott. Diego Ferrara, del Direttore Generale della Asl 002 Mauro Palmieri, dell’assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, della direttrice del Dipartimento Scienze Mediche Orali e Biotecnologiche dell’Università “G.D’Annunzio” Marta Di Nicola e del Prof. Domenico Genovesi direttore dell’U.O.C. Radioterapia oncologica di Chieti.

A seguire la parte più prettamente scientifica intitolata “La Radioterapia oncologia tra Umanizzazione e Tecnologia avanzata- ART” il cui coordinamento è affidato al prof. Ausili Cefaro già direttore U.O.C. Radioterapia Oncologica di Chieti; interverranno il prof. Valentini della Radioterapia Isola Art di Roma, il prof. Gambacorta della Radioterapia Gemelli ART, il prof. Deodato della Radioterapia Molise ART, il prof. Fiorentino della Radioterapia Miulli Art – Acquaviva delle Fonti e poi ancora il prof. Mattiucci della Radioterapia MaterOlbia ART, il prof. Miccichè della Radioterapia Isola ART Roma, il Prof. Tagliaferri della Radioterapia Gemelli ART e il Prof. D’Aviero della Radioterapia Chieti Art insieme alla presidente del Tratturo Paola Di Renzo. Modererà gli interventi la giornalista di Rete8 Gigliola Edmondo.

L’iniziativa si svolge nell’ambito delle azioni promosse a sostegno dei processi di umanizzazione delle cure oncologiche che l’Associazione “Il Tratturo” progetta e realizza da molti anni a sostegno dei pazienti di tutte le età, anche pediatrici che afferiscono al reparto non solo dal nostro Abruzzo, ma da molte regioni italiane.

Grazie alla decorazione delle pareti e dei corridoi di accesso le due sale non si chiameranno più Acceleratore lineare 1 e 2, ma ‘Sala Trabocco’ e ‘Sala Majella’ permettendo ai pazienti di vivere i trattamenti in ambienti rilassanti e confortevoli, legati alle bellezze del nostro territorio abruzzese.



La scelta di decorare le due principali sale di trattamento radioterapico, come Trabocco e Maiella, vuole essere infatti anche un omaggio alla terra d’Abruzzo che vanta il privilegio di poter godere contemporaneamente delle splendide cornici naturalistiche di mare e monti che la caratterizzano.

Il Tratturo che solca la nostra montagna e conduce al mare e che da il nome all’Associazione promotrice dell’iniziativa, vuole essere una metafora del percorso che il paziente compie verso la guarigione, una strada difficile, a volte impervia ma che viene svolta in compagnia e mai da soli e soprattutto con la speranza della cura e per fortuna in molti casi della guarigione.

Nell’occasione la Sezione Terapie Radianti del reparto, che è già da tempo arricchito di opere d’arte donate da privati, da Associazioni e Club Service del territorio, oltre che dai licei artistici della Provincia di Chieti, sarà intitolata al Prof. Pietrino Marchione socio fondatore dell’Associazione “Il Tratturo”.

L’iniziativa è stata realizzata grazie al contributo economico di pubblici cittadini, Associazioni e Privati attraverso donazioni liberali e il versamento della quota del 5x1000 della dichiarazione dei redditi.

Questo importante progetto vuole così consolidare e migliorare ulteriormente l’accoglienza dei pazienti oncologici, nel solco di un processo che già vede gli ambienti interni del reparto di Radioterapia oncologica Chieti estremamente curati e arredati, grazie alla presenza di biblioteche di lettura interne al reparto “LiberaMente”, filodiffusione negli ambienti dove si effettuano le terapie radianti, una sala d’attesa con tv e distributore d’acqua, una galleria d’arte e mostre ricorrenti, realizzate ed allestite da vari artisti e principalmente, dagli studenti dei Licei artistici della provincia di Chieti.

Il Prof. Domenico Genovesi esprime viva soddisfazione e compiacimento per questa iniziativa che vede il reparto di Radioterapia oncologica di Chieti nel novero dei reparti di radioterapia di eccellenza sul territorio nazionale che si caratterizzano per la scelta del prendersi cura dei pazienti oltre che di curare, e l’Arte è uno dei mezzi che consentono di umanizzare i percorsi e rendere le cure più efficaci come le evidenze scientifiche dimostrano.

Il presidente de Il Tratturo Paola Di Renzo ringrazia i tanti donatori, cittadini, imprese, associazioni che attraverso le proprie donazioni liberali hanno permesso in poco meno di un anno di raggiungere l’importo necessario per la realizzazione dell’opera. Il risultato è stato possibile grazie ad una stretta sinergia con il territorio, ma soprattutto grazie all’entusiasmo e alla coesione dei soci del Tratturo e del consiglio direttivo; è proprio vero che nessuna impresa può essere realizzata se non viene prima sognata! Da oggi i pazienti non saranno più indirizzati alla Sala 1 o alla Sala 2, ma il tempo del trattamento radioterapico sarà un’escursione sulla Majella o al mare su un Trabocco.

