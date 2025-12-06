Uilm primo sindacato alla Honda in Val di Sangro

Concluse le operazioni di scrutinio per il rinnovo della RSU alla Honda Italia di Atessa.

I dipendenti hanno scelto in maggioranza la Uilm che ha ottenuto il 56% dei consensi con 236 voti su 425.

Un risultato eccezionale - sottolinea in una nota Nicola Manzi, segretario dell'organizzazione sindacale di Chieti Pescara - che riconferma la Uilm leader indiscusso nello stabilimento Honda nei consensi e sulla rappresentanza sindacale. La Uilm Chieti Pescara Ã¨ la prima organizzazione sindacale conquista 4 rappresentanti sindacali su 6, mentre alla Fim e alla Fiom vanno 1 Rsu a testa.

Per la lista Uilm Giuseppe Imbastaro con 71 preferenze Ã¨ risultato il piÃ¹ votato in stabilimento e nel Collegio Impiegati, mentre Francesco Flaminio con 51 preferenze Ã¨ il piÃ¹ votato nel collegio operai.

Gli eletti RSU della lista UILM sono: Giuseppe Imbastaro, Francesco Flaminio, Andrea Di Deo e Davide Magnacca.

Si Ã¨ votato su due collegi operai e impiegati e questi sono i numeri delle elezioni:

Aventi diritto al voto 495

Votanti 453

Voti validi 425

Alla Uilm 236 voti - 4 RSU

Alla Fim 66 voti â€“ 1 RSU

Alla Fiom 123 voti â€“ 1 RSU

Eâ€™ stata premiata la coerenza e la determinazione della nostra organizzazione sindacale nel tutelare con gli accordi sindacali aziendali, il futuro occupazionale e salariale dei dipendenti.

La Honda Italia di Atessa, in controtendenza su quello che accade sul settore dellâ€™automotive, rappresenta lâ€™unica realtÃ industriale in Val di Sangro che investe, assume e assicura lavoro al territorio", conclude Manzi.