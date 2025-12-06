La Tenaglia Abruzzo Altino Volley riapre il PalaBCC per la sfida alla Nuvolí Altafratte Padova

Accantonate le ultime due gare senza punti, la Tenaglia Abruzzo Altino Volley volge lo sguardo al prossimo impegno di campionato: in calendario per domenica 7 dicembre (primo servizio alle ore 17) c’è la partita contro la Nuvolí Altafratte Padova.

Sarà la prima di sei gare in meno di tre settimane per la squadra abruzzese di A2 femminile. La formazione veneta è reduce dalla vittoria interna contro Offanengo, arrivata dopo tre sconfitte consecutive. Il gruppo guidato da coach Matteo Ingratta, a sua volta, ha tutte le intenzioni di tornare a gioire per accorciare le distanze dai piani altissimi della graduatoria e cercherà di farlo contando sull’apporto del pubblico amico del PalaBCC di Vasto.

Padova, seconda forza del girone B con cinque lunghezze di margine su Altino, spicca per un maggior numero di punti fatti (800-878), aces (34-39), attacchi vincenti (473-508) e muri vincenti (65-96, con Bovo e Stocco a fare la voce grossa). Altino risponde con un minor numero di punti subiti (809-847). Unica ex dell’incontro è Alice Trampus, in maglia Altafratte nella stagione 2023/2024. All’andata in terra veneta, la formazione gialloblù si impose in tre set.

L’AVVERSARIA – Nuvolí Altafratte Padova.

La formazione veneta è allenata per la seconda annata di fila da coach Marco Sinibaldi, coadiuvato dal francese Marius Clerc. Al palleggio la padovana classe 2000 Martina Stocco fa coppia con l’ex Brescia Silvia Romanin. Nel ruolo di opposto, ecco la tedesca del 2002 Marie Hanle assieme a un’altra padovana doc come Giorgia Mazzon. In banda tanta gioventù mista a maturità con Lisa Esposito, Giulia Bozzoli e Cristina Fiorio; assente per infortunio Erika Esposito. Nel reparto centrali troviamo l’ex Bergamo Laura Bovo e l’ex Messina e Mondovì classe 2004 Greta Catania, oltre alle promesse padovane classe 2007 Sofia Moroni e Sara Pedrolli. I liberi rispondono ai nomi di Marianna Maggipinto, capitano del sodalizio gialloblu, e della maceratese ex Clementina e Cuneo Celeste Sposetti.

LA VOCE DEL PRE PARTITA – Julia Murmann, schiacciatrice Tenaglia Abruzzo Altino Volley.

“Sono felice della nostra prima parte di stagione, era importante fare bene per ottenere una buona posizione in classifica, ma ciò che sarà maggiormente importante sarà la seconda parte dell’annata. Per la prossima partita contro Padova, dobbiamo prepararci concentrandoci in ogni allenamento della settimana. Dobbiamo lavorare duro, con l’obiettivo di preparare al meglio la gara. Io sono fiduciosa: se faremo questo, potremo avere successo più avanti”.

La partita del PalaBCC sarà diretta da Azzurra Marani e Martin Polenta, coadiuvati al referto elettronico da Dario Di Florio. L’addetto al video check sarà Simone Degnovivo. La sfida sarà disponibile gratuitamente in diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World Italia.

CLASSIFICA DOPO DIECI GIORNATE

Talmassons 29, Padova 21, Brescia 20, Altino 16, Busto Arsizio 15, Imola 14, Altamura 13, Fasano 10, Offanengo 10, Modena 5

Foto Mario Lannutti