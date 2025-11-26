Riparazione urgente della rete principale, stop alla fornitura d'acqua

Si comunica che per eseguire un intervento urgente di riparazione della condotta principale in localitÃ Santâ€™Amico nel comune di Archi, verrÃ sospesa la normale fornitura idrica con graduale ripristino, in base alla rete idrica locale e alla conformazione orografica, dalle ore mattutine del 27.11.2025 alle ore mattutine di venerdÃ¬ 28.11.2025.
Interessati i comuni di:â€‹
ALTINO per gli utenti di Capoluogo, Briccioli, Fonte, Mandrelle; ARCHI per gli utenti di Capoluogo, Caduna, Rascitti, Ruscitelli, Fonte Maggiore Santâ€™Amico; ATESSA per gli utenti di Capoluogo, San Marco, Pian Querceto, Monte Calvo e Castelluccio; CASALBORDINO; CUPELLO; FURCI; GISSI; MONTEODORISIO; PAGLIETA; PERANO per gli utenti di Capoluogo, San Pastore e Crocetta; POLLUTRI; SAN BUONO; SAN SALVO esclusi gli utenti di zona marina; SCERNI; TORINO DI SANGRO; VASTO esclusi gli utenti di zona marina; VILLALFONSINA.