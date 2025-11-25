Partecipa a Lanciano News

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Mirko Mascioli premiato come miglior attore e regista per il film Occhi Azzurri

Il volto di alcuni programmi Rai a Torino di Sangro

redazione
Cultura
Condividi su:

Per la giornata internazionale dell'eliminazione della violenza sulle donne, la cittÃ , il sindaco di Torino Di Sangro Nino Di Fonso, l'amministrazione comunale e l'organizzatrice l'assessore Paola Di Blasio sono molto vicini alla tematica. 

Infatti ci sono state tante iniziative oggi. Fra tutte presso il teatro comunale incontro con gli studenti e la proiezione del film "Occhi Azzurri" di Mirko Mascioli con Daniela Fazzolari e Philippe Guastella. L'attore, regista e conduttore Mirko Mascioli e' stato premiato come miglior attore e regista. 

"Ringrazio il sindaco, l'amministratore comunale e Paola Di Blasio per questo riconoscimento e per questa giornata. Occhi Azzurri c'ha dato tante soddisfazioni. Torino Di Sangro Ã¨ molto vicino alla violenza sulle donne, il femminicidio che  Ã¨ un tema molto importante e delicato. In dati sono allarmanti. Le donne non si toccano. L'amore non Ã¨ violenza". 

Condividi su:

Seguici su Facebook