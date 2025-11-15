La vita in cinque comuni è già "fusa", le amministrazioni no

In media:

30–40 euro per abitante all’anno

(con punte fino a 50 euro)

Per un Comune unico da 50.000 abitanti:

1,5 – 2 milioni di euro all’anno

15 – 20 milioni in 10 anni

Fondi liberi, non vincolati, utilizzabili per:

manutenzione strade e scuole

sicurezza, illuminazione, videosorveglianza

mobilità e trasporto locale

cultura, sport, eventi

assunzione di personale tecnico qualificato

perfino riduzioni di IMU e TARI

È un flusso di denaro che oggi non esiste.

1.2 Incentivi della Regione Abruzzo

Le fusioni vengono premiate anche a livello regionale con:

contributi una tantum da alcune centinaia di migliaia di euro

da alcune centinaia di migliaia di euro premialità nei bandi (mobilità, rigenerazione, scuola)

(mobilità, rigenerazione, scuola) fondi speciali per nuove identità territoriali

Una “Città di Sangro e Trabocchi” diventerebbe automaticamente più competitiva nei tavoli regionali.

1.3 Più forza nei fondi europei

Cinque comuni piccoli fanno fatica a:

progettare

assumere tecnici

seguire i bandi

costruire progetti complessi

Un Comune unico può creare:

Ufficio Europa

Ufficio Bandi

un team di progettisti pagato con parte dei contributi statali

Questo significa portare sul territorio milioni di euro che oggi vanno altrove per mancanza di capacità amministrativa.

1.4 Risparmio sui costi di gestione

La fusione elimina duplicazioni:

un solo contratto rifiuti

un solo software comunale

un solo comando di polizia locale

un solo ufficio tecnico

un solo piano regolatore

appalti più grandi → prezzi più bassi

Risparmio stimato:

1 – 2 milioni di euro all’anno

E i dipendenti?

Nessuno perde il posto.

Vengono solo riorganizzati in modo più efficace.

1.5 Una capacità di investimento molto superiore

Un Comune più grande può:

ottenere mutui a tassi migliori

programmare opere di grande dimensione

gestire mobilità mare–città

rigenerare interi quartieri

costruire impianti sportivi e scolastici di livello superiore

Oggi nessuno dei cinque comuni potrebbe farlo da solo.

2. I vantaggi strategici: una città che già esiste

2.1 Identità territoriale unitaria

Lanciano è il cuore culturale e commerciale.

Fossacesia è la porta sul mare e il volto turistico.

Castelfrentano, Mozzagrogna e Santa Maria Imbaro formano la cintura collinare residenziale e produttiva.

Insieme, diventano:

una città unica tra mare, collina, cultura e industria.

2.2 Un asse mare–città finalmente coordinato

La Costa dei Trabocchi è un brand nazionale.

La stazione Fossacesia–Trabocchi è strategica per turisti, residenti e studenti.

Lanciano è il polo servizi.

Oggi ognuno lavora per sé.

Con la fusione:

un’unica linea bus mare–città

percorsi ciclabili continui

promozione unica del territorio

turismo coordinato con FAI, FS, Regione

2.3 Più peso politico

Un Comune da 50.000 abitanti conta:

di più sulla sanità territoriale

di più su ospedale, distretto, pronto soccorso

di più sui trasporti

di più nei bandi regionali

di più nelle strategie sulla Val di Sangro (Sevel, logistica, ZES)

Cinque comuni piccoli contano poco.

Uno grande conta molto.

3. Gli svantaggi e le criticità (da non nascondere)

Nessuna fusione è indolore, e va detto chiaramente.

3.1 Paura di essere “ingoiati” da Lanciano

Castelfrentano, Fossacesia, Mozzagrogna e S. Maria Imbaro potrebbero temere di diventare “periferie”.

Serve uno statuto che garantisca:

municipi di prossimità

uffici decentrati

consigli di quartiere

rappresentanze proporzionali

3.2 Identità forti e molto diverse

È un territorio che vive di identità precise:

Fossacesia mare

Castelfrentano tradizione contadina

Mozzagrogna e S. Maria come borghi residenziali e produttivi

Lanciano con il suo centro storico e il Miracolo Eucaristico

La fusione funziona solo se nessuna identità viene sacrificata.

3.3 Paure politiche locali

Sindaci e amministratori temono:

la perdita del proprio comune

la perdita del proprio ruolo

la difficoltà di spiegare un progetto complesso ai cittadini

Il referendum può fallire per motivi più emotivi che razionali.

3.4 Costi iniziali e tempi lunghi

I tempi della fusione sono lenti:

12–24 mesi tra delibere, studi, statuto e referendum

costi di integrazione software

riorganizzazione del personale

I benefici pieni si vedono dopo 2–3 anni.

3.5 Rischio di cattiva gestione

Se la fusione nasce:

senza visione

senza tecnici

senza strategia mare–città

senza coinvolgimento

Allora diventa una super-amministrazione lenta e inefficace.

Serve competenza, non improvvisazione.

4. Bilancio finale: ha senso farla?

Sì, se…

viene costruita con partecipazione reale dei cittadini

lo statuto tutela identità e autonomie locali

si punta davvero su mare–città–Val di Sangro

si investono i contributi statali in progetti concreti

nasce un’Ufficio Europa forte

la politica mette da parte i piccoli egoismi

No, se…

è una mossa di palazzo

non si spiegano i vantaggi economici

la gente pensa di perdere il proprio comune

non c’è una visione di “città-territorio”

Conclusione

La fusione non è una bacchetta magica, ma una grande occasione.

Una città unica da 50.000 abitanti tra Lanciano e la Costa dei Trabocchi sarebbe:

più ricca

più forte

più competitiva

più visibile in Regione

più capace di investire sul futuro

Il territorio oggi è diviso in cinque parti che dialogano poco:

la fusione potrebbe essere l’occasione per trasformare questa frammentazione in una forza collettiva.

Non è una scelta da prendere “per moda”, ma da discutere seriamente.

È una sfida culturale prima ancora che amministrativa.