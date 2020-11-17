LunedÃ¬ 17 novembre - La Parola del Signore

Mentre GesÃ¹ si avvicinava a GÃ¨rico, un cieco era seduto lungo la strada a mendicare. Sentendo passare la gente, domandÃ² che cosa accadesse. Gli annunciarono: Â«Passa GesÃ¹, il Nazareno!Â». Allora gridÃ² dicendo: Â«GesÃ¹, figlio di Davide, abbi pietÃ di me!Â». Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano perchÃ© tacesse; ma egli gridava ancora piÃ¹ forte: Â«Figlio di Davide, abbi pietÃ di me!Â». GesÃ¹ allora si fermÃ² e ordinÃ² che lo conducessero da lui. Quando fu vicino, gli domandÃ²: Â«Che cosa vuoi che io faccia per te?Â». Egli rispose: Â«Signore, che io veda di nuovo!Â». E GesÃ¹ gli disse: Â«Abbi di nuovo la vista! La tua fede ti ha salvatoÂ». Subito ci vide di nuovo e cominciÃ² a seguirlo glorificando Dio. E tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio. (Lc 18,35-43)

La parola di oggi vuole mostrarci dove arriva la cecitÃ umana che, anche se ci diciamo figli di Dio, tante volte non riconosciamo o facciamo finta di non vedere, la presenza di Dio in mezzo a noi, a differenza di chi Ã¨ â€˜ciecoâ€™ che, anche se non vede, riconosce la Sua presenza.

Oggi ci dice che, allora come oggi, il Signore passa nella nostra vita e passa, spesso, quando tutto sembra buio e senza piÃ¹ speranza. Ma Ã¨ certo che occorre chiedersi, come il cieco, cosa sta accadendo perchÃ©, solo questo puÃ² portarci a riconoscere chi Lui ci sta accanto.

Ãˆ interessante annotare che il cieco, saputo che Ã¨ GesÃ¹, non chiede subito il miracolo per riavere la vista, ma comincia a gridare Â«Figlio di Davide, abbi pietÃ di me!Â». Ãˆ questa la preghiera piÃ¹ importante del cieco e, solo quando GesÃ¹ gli chiede: Â«Che cosa vuoi che io faccia per te?Â», egli risponde: Â«Signore, che io veda di nuovo!Â».

Questo vuole dire, anche a noi, che la preghiera deve sgorgare dal profondo del cuore e deve essere piena di fede e di desiderio di unirsi a GesÃ¹. Ma tante volte riduciamo l'incontro con GesÃ¹ a devozione e, se abbiamo fede, ancora gridiamo nella nostra disperazione, ma non riusciamo a vedere il Signore che si ferma e si avvicina a noi. Ma Ã¨ proprio il Signore GesÃ¹ che passa, anche nella mia e nella tua vita, e prima o dopo, abbiamo o dobbiamo trovare chi ce lo ha indica presente in mezzo a noi perchÃ© questa certezza di camminare con GesÃ¹ troviamo la sorgente del coraggio di vivere la vita con gioia.

Ed io ho fede in GesÃ¹ che Ã¨ presente? Mi fermo piÃ¹ alle devozioni che a riconoscere la sua azione in me?

Signore, aiutami a riconoscere la Tua presenza vicino a noi perchÃ© possa essere sempre sereno e gioioso per trasmettere fiducia e consolazione a chi si sente solo. Amen