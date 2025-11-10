Hydroloop rappresenterÃ  lâ€™Abruzzo alla finale del Premio Nazionale per l'Innovazione

L' idea di startup abruzzese Hydroloop, nata dallâ€™iniziativa dell' Ing. sansalvese Michele Passucci, ha conquistato il secondo posto e la menzione speciale "Climate change" alla finale Start Cup Abruzzo 2025.

Con questo importante risultato, Hydroloop rappresenterÃ lâ€™Abruzzo alla finale del Premio Nazionale per lâ€™Innovazione (PNI), in programma a Ferrara il 4 e 5 dicembre.

Hydroloop sviluppa tecnologie che integrano chimica e biotecnologie per valorizzare sottoprodotti agro-industriali e civili di origine organica in prodotti ad alto valore aggiunto. Un progetto che coniuga scienza, ambiente e innovazione, e che contribuisce concretamente alla transizione verso un nuovo modello di Bioeconomia. Durante la finale regionale, Hydroloop si Ã¨ distinta per lâ€™approccio scientifico avanzato, la visione imprenditoriale e il potenziale impatto positivo sul territorio.

La giuria ha riconosciuto la soliditÃ del progetto e la determinazione del team nel portare avanti un modello di innovazione sostenibile nato in Abruzzo.

Un riconoscimento che arriva in un momento personale delicato per Michele Passucci, che ha recentemente perso il padre.

A lui vanno gli auguri e la vicinanza di tutta la comunitÃ dellâ€™innovazione abruzzese, che con orgoglio sosterranno Hydroloop nella sua avventura nazionale.