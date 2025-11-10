Si è spento a Manoppello Paul Badde, studioso e divulgatore del Volto Santo

Si è spento nella notte, nella sua casa di via Padre Domenico da Cese, a Manoppello, Paul Badde, saggista e giornalista tedesco, che è stato uno straordinario divulgatore del Volto Santo, in continuità con gli studi di padre Heinrich Pfeiffer e suor Bladina Paschalis Schlömer. Aveva 77 anni. Nato a Schaag, vicino Aquisgrana, in Germania, il 10 marzo del 1948, Paul Badde è stato corrispondente del quotidiano tedesco Die Welt, prima da Gerusalemme, poi da Roma e da Città del Vaticano.

Dal 2007 decise stabilirsi a Manoppello, dove ha vissuto negli ultimi anni con sempre maggiore assiduità insieme alla moglie Ellen. Tra le sue pubblicazioni, nelle quali sostenne che il Volto Santo è un “acheiropoieton”, ovvero che non poteva essere stato realizzato dall’uomo e che era, quindi, di origine soprannaturale, si ricordano “Il Velo di seta della conchiglia” uscito in Germania e stampato in diverse lingue, che ha avuto un notevole successo, “La prima Sindone. Storia del santo sudario di Manoppello” e “Il Tesoro di Manoppello. Davanti al volto umano di Dio”. Oltre a scrivere sulle colonne dei più noti quotidiani tedeschi, Badde è stato anche corrispondente da Roma della rete televisiva americana EWTN e, in veste di regista, ha curato alcuni documentari sul Volto Santo e una interessante ricostruzione della vita di Padre Domenico da Cese. Si deve, poi, ad una sua ricerca, la rievocazione dell'antico rito di “Omnis Terra”, con cui papa Innocenzo III iniziò il culto pubblico della Veronica.

“Ricordo Paul Badde con grande commozione – ha detto il sindaco Giorgio De Luca – Proprio alcune settimane fa lo avevo incontrato nei pressi della Basilica del Volto Santo, dove amava recarsi quotidianamente, seppur affaticato nei movimenti. Incline all’ascolto, osservatore arguto, dall’immensa cultura, Badde amava moltissimo Manoppello. Ci conoscemmo circa vent’anni fa quando intorno alle figure autorevoli di Padre Pfeiffer e Suor Bladina Paschalis Schlömer si sviluppò e crebbe in città un importante movimento di studiosi che fecero conoscere il Sacro Velo nel mondo. Fra loro vi era anche lo studioso e giornalista tedesco del Die Welt Paul Badde che venne a Manoppello per la prima volta nel 2004 e se ne innamorò tanto da chiedere di essere sepolto proprio nel cimitero del Volto Santo. Manoppello e la Basilica del Volto Santo – ha concluso il primo cittadino – sono stati per Badde un luogo dell’anima. Esprimo le mie condoglianze e quelle dell’intera amministrazione alla moglie Ellen e a tutti i familiari del professor Badde. Mancherà a tutti moltissimo”.

I funerali di Paul Badde saranno celebrati sabato 15 novembre nella Basilica del Volto Santo di Manoppello.