Provincia di Chieti: via libera all'esproprio delle ex stazioni sulla Via Verde

Il Consiglio provinciale di Chieti, riunitosi ieri mattina nella sede principale dell’ente, ha approvato una serie di delibere contenenti:

una variazione di bilancio nella quale è iscritta la somma di 63.000 euro per la messa in sicurezza statica della palazzina sinistra dell’ex presidenza/laboratori dell’Istituto Agrario Ridolfi di Scerni;

l’aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027, con una nuova versione del Progetto di fattibilità tecnico-economico per l’adeguamento sismico del convitto maschile dell’Ipsarr “G. Marchitelli” di Villa Santa Maria, il cui costo complessivo passa da 3.309.695,32 a 4.844.000,00 euro e la cui realizzazione confluisce nell’annualità 2027. Nell’ambito del provvedimento sono previsti anche un milione di euro per rifacimento del manto stradale della SP 218 Marrucina da Poggiofiorito a Orsogna e la realizzazione di due rotatorie: la prima sulla SP 139 Cupello-Scerni, l’altra sulla SP 199 San Salvo-Ponte Trigno.

la stipula di una convenzione con la Regione Abruzzo per la realizzazione di un tratto della Via Verde della Costa dei Trabocchi nel territorio comunale di Vasto e lo schema di convenzione con il Comune di Torino di Sangro per il completamento della ciclovia;

l’allineamento delle date di fine estate previste dalla Provincia di Chieti e dalla Regione Abruzzo al 23 novembre, al fine di prorogare i termini per l’utilizzo delle aree da adibire a parcheggio nei pressi della Via Verde della Costa dei Trabocchi;

il via libera alla procedura espropriativa riguardante le ex stazioni ferroviarie di San Vito Chietino, Fossacesia, Torino di Sangro e Vasto – necessaria alla realizzazione delle opere previste nel capitolo “Interventi per la valorizzazione del territorio e per la mobilità sostenibile: infrastrutture della Via Verde della Costa dei Trabocchi” – che comporta la spesa complessiva di 1.817.950,90 euro, di cui 1.567.687,20 in favore della FS Sistemi urbani spa e 250.263,70 in favore di Rete ferroviaria italiana spa. La documentazione viene ora trasmessa alla Soprintendenza di Chieti e Pescara per consentire al Ministero della Cultura di emanare il decreto di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Ufficio stampa della Provincia di Chieti