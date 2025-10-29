Partecipa a Lanciano News

Tromba d'aria e grandinata del 3 agosto: approvata richiesta di declaratoria di eccezionalitÃ  per i danni all'agricoltura

Provvedimento regionale per il territorio di Fossacesia

redazione
AttualitÃ 
La Giunta regionale ha approvato la richiesta del Comune di Fossacesia per il riconoscimento dell'eccezionalitÃ  dell'evento meteorologico del 3 agosto 2025, caratterizzato da una violenta tromba d'aria, forti raffiche di vento e grandinate intense che hanno causato gravi danni alle produzioni agricole locali.
 
Le coltivazioni viticole, olivicole, frutticole e orticole del territorio comunale sono state pesantemente colpite. Nella stessa serata del 3 agosto, il sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha attivato il Comitato Operativo Comunale, in costante collegamento con la Prefettura, per il coordinamento degli interventi di emergenza.
 
Nei giorni successivi, il Comune ha raccolto le segnalazioni dei cittadini e delle aziende agricole tramite un avviso pubblico, mentre i servizi territoriali per l'agricoltura della Regione hanno effettuato i sopralluoghi per la quantificazione delle perdite. Ãˆ stato inoltre istituito un ufficio comunale dedicato alla raccolta della documentazione da trasmettere alla Regione, nell'ambito del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2025, approvato dal Ministero dell'Agricoltura, della SovranitÃ  Alimentare e delle Foreste.
 
La deliberazione regionale, che riconosce la natura eccezionale dell'evento, sarÃ  ora trasmessa al Ministero competente per la dichiarazione ufficiale. Tale riconoscimento consentirÃ  di attivare gli interventi di sostegno a favore degli agricoltori danneggiati. Gli eventuali oneri saranno a carico dello Stato.
Per gli altri danni a strutture non agricole, la Regione dovrÃ  definire  le procedure operative
 
 
"L'impatto di questa calamitÃ  sul nostro tessuto agricolo Ã¨ stato pesante, mettendo in difficoltÃ  famiglie e imprese -ha dichiarato il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio- Ringrazio l'Assessore all'Agricoltura della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente,  per la rapiditÃ  con cui ha accolto la nostra richiesta e per il supporto che permetterÃ  di attivare gli aiuti necessari. Continueremo a lavorare con determinazione per la tutela del settore agricolo."
"La tempestivitÃ  dell'intervento - ha aggiunto la consigliera delegata all'Agricoltura, Marina Paolucci - Ã¨ fondamentale per sostenere i nostri agricoltori. L'approvazione della declaratoria di eccezionalitÃ  Ã¨ un passo decisivo per attivare tutte le misure di sostegno previste a livello nazionale."
