Tornano i mercatini di Natale a Bomba

La terza edizione dei Mercatini di Natale a Bomba si terrÃ sabato 13 e domenica 14 dicembre. A comunicarlo Ã¨ l'amministrazione comunale che, insieme alle associazioni del paese e alle attivitÃ commerciali del posto, Ã¨ giÃ all'opera per organizzare l'appuntamento natalizio che richiama numerosi visitatori.

"Credo che un modo per rendere Bomba maggiormente accogliente nelle giornate del 13 e 14 dicembre, sia coinvolgere la comunitÃ , la quale non Ã¨ solo spettatrice, ma parte dell'intera macchina organizzativa â€“ spiega l'assessore Marinella Fioriti-. Lo scorso anno ci siamo salutati con l'impegno di organizzare la terza edizione e abbiamo mantenuto la parola".

Espositori di prodotti artigianali rigorosamente fatti a mano, proposte gastronomiche, performance artistiche, villaggio di Babbo Natale, truccabimbi e tanto altro intrattenimento sono gli elementi caratterizzanti del programma di quest'anno, che sarÃ comunicato nel dettaglio nelle prossime settimane.

"Stiamo giÃ ricevendo adesioni da diversi espositori, tutti entusiasti di partecipare e stiamo procedendo con l'organizzazione generale â€“ aggiunge l'assessore Fioriti -. Quest'anno daremo anche un tema al nostro mercatino, in cui non ci sarÃ solamente la vendita di prodotti, ma anche il racconto di elementi caratterizzanti del territorio, perÃ² al momento non possiamo svelare nulla. Possiamo solo anticipare che il mercatino sarÃ caratterizzato prevalentemente dagli oggetti fatti a mano e prodotti locali, perchÃ© questi eventi sono delle piccole casse di risonanza per i nostri produttori".