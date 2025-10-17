Casoli, approvato il progetto esecutivo del nuovo parcheggio di Via Frentana

La Giunta Comunale di Casoli, nella seduta del 13 ottobre 2025, ha approvato il progetto esecutivo relativo al primo stralcio dei nuovi parcheggi nel centro abitato â€” in particolare l'intervento di Via Frentana, dal valore complessivo di 150.000 euro.

L'opera rappresenta il primo passo concreto di un programma da 360.000 euro finalizzato a migliorare la viabilitÃ e la sicurezza di pedoni e automobilisti, con particolare attenzione alle aree scolastiche.

Il progetto prevede nuovi spazi ordinati, sicuri e accessibili, con marciapiedi adeguati e nuova illuminazione, riducendo le criticitÃ legate alla sosta e migliorando la fruibilitÃ dell'intera area.

Parallelamente, l'Amministrazione ha previsto di integrare il secondo parcheggio (area ex Campo Boario) con il progetto di rigenerazione urbana giÃ finanziato dalla Regione Abruzzo, in un'unica visione di valorizzazione del centro urbano.

"Ãˆ un passo decisivo - dichiara il Sindaco Massimo Tiberini - per migliorare la qualitÃ della vita quotidiana, la sicurezza stradale e la fruibilitÃ del centro abitato. Quest'opera rappresenta anche il frutto della competenza e della dedizione del nostro Ufficio Tecnico comunale, le cui capacitÃ professionali, indiscusse e indispensabili, consentono all'Amministrazione di trasformare con efficacia la programmazione in risultati concreti per la comunitÃ . Un altro impegno mantenuto verso una mobilitÃ piÃ¹ ordinata e vivibile".

"Questo intervento - aggiunge l'Assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Carafa - rientra in un percorso piÃ¹ ampio di riqualificazione urbana e miglioramento della mobilitÃ che stiamo portando avanti con determinazione. La realizzazione del nuovo parcheggio di Via Frentana risponde a esigenze concrete dei cittadini e contribuirÃ a rendere piÃ¹ funzionale e sicura una zona centrale e molto frequentata".