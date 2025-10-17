Industria Felix ESG: Abruzzo, 6 le imprese piÃ¹ sostenibili del 2025

Sono 94 le imprese italiane, di cui 6 dell'Abruzzo, con i migliori indici di sostenibilitÃ rispetto ai criteri ESG, tutte dotate di una valutazione o di un rating di Cerved Rating Agency che fanno riferimento ad ambiente, welfare aziendale e gestione dâ€™impresa, valutate dunque su dati oggettivi. Le societÃ sono state premiate a Roma al Palazzo Senatorio nellâ€™Aula Giulio Cesare, dove si riunisce lâ€™assemblea capitolina, da Industria Felix Magazine, periodico di economia fondato e diretto da Michele Montemurro, in occasione del 66Â° evento Industria Felix, prima edizione nazionale ESG.

Â«Di fronte a scenari incerti e mutevoli la sostenibilitÃ resta un pilastro fondante per la sana e prudente gestione del rischio delle imprese. Chi affronta le sfide dei mercati con consapevolezza ha il vantaggio di prendere decisioni strategiche informate. Cerved Rating Agency Ã¨ riconosciuta dai nostri clienti come leader di mercato in Italia per la fornitura di analisi del rischio e la capacitÃ innovativa dei prodotti in ambito credito e ESGÂ». A dichiararlo Ã¨ il ceo di CRA Fabrizio Negri, intervenuto durante la cerimonia, che aggiunge: Â«Ãˆ un privilegio per Cerved Rating Agency ed il Gruppo Cerved essere partner di questa iniziativa in ambito ESG promossa da Industria Felix. Il nostro ruolo tecnico intende testimoniare la nostra capacitÃ di analisi dei dati ESG e delle eccellenze aziendali che meritano tale riconoscimentoÂ».

La regione piÃ¹ premiata Ã¨ stata la Lombardia con 17 imprese, seguita da Campania e Puglia (11), Lazio e Piemonte (8), mentre 43 aziende hanno ottenuto una valutazione molto alta o alta rispetto ai criteri ESG, 6 per Environment e Social, 1 per Environment e Governance, 25 per Social e Governance, 3 per Environment, 7 per Social, 2 per Governance e 7 Potenzialmente ESG.

La mattinata Ã¨ iniziata con un convegno moderato da Filippo Liverini, imprenditore e co-portavoce del Comitato scientifico Industria Felix dove sono intervenuti la presidente dellâ€™assemblea capitolina Svetlana Celli, i docenti universitari Patrizia Tettamanzi, Enzo Rocca e Giuseppe Attanasi, Davide Cascella (Idea75), Valerio Locatelli (M&L Consulting Group), Antonio PellÃ¨ (ELITE) e Marco Gabbiani (Banca Mediolanum). Nel pomeriggio, dopo il business lunch alla Terrazza Caffarelli, per la cerimonia di premiazione in Aula Giulio Cesare, presentata dal giornalista di Rai News Lorenzo Lo Basso e dalla presentatrice Rai Elisa Isoardi, sono intervenuti anche il presidente di Aepi Mino Dinoi, il coportavoce del Comitato scientifico di Industria Felix e presidente del DRI dâ€™Italia Cesare Pozzi, lâ€™head ESG di CRA Andrea Cincinnati, il componente del Comitato scientifico di IF Michele Chieffi, per Banca Mediolanum Massimo Cupillari, Monica Lanzi, Francesco Mecca, Piero Laterza, Valentina Lattanzi e Federico Mecca e per M&L Consulting Group Alessandro Mattii e Giancarlo Marengo.

Premiate in Abruzzo

Chieti (3): Cantina Tollo S.C.A., F.lli De Cecco Di Filippo - Fara San Martino - S.p.a., Mega S.p.a.. Pescara (2): A.C.A. S.p.a. In House Providing, Nrg Med S.r.l.. Teramo (1): Citigas Coop..