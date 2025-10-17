Atessa Calcio, è Fabio Nepa il nuovo allenatore

E’ Fabio Nepa il nuovo allenatore dell’Atessa Calcio in Promozione, successore del dimissionario Mattia Mainella.

Il club rossoblù ha ufficializzato la scelta, annunciando il ritorno di Nepa, già apprezzato attaccante della squadra. “La società – si legge in una nota – porge il benvenuto al neo tecnico confidando nel suo impegno e nel suo entusiasmo e gli augura un positivo percorso alla guida della compagine rossoblù”.

Nel girone B di Promozione, fin qui, 3 i punti in classifica dell’Atessa con un bilancio di una sola vittoria e cinque sconfitte nelle sei partite iniziali di campionato. Nell’ultima giornata ko esterno a Casalbordino contro il Real Casale di Panfilo Carlucci.

Nepa debutterà sulla panchina dell’Atessa nella sfida casalinga di domenica 19 ottobre contro il Rosciano.