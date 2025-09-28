Fossacesia approva disciplinare per volontariato civico

La Giunta comunale di Fossacesia ha approvato il Disciplinare per il volontariato civico, uno strumento che regolamenta e promuove la partecipazione diretta dei cittadini nella gestione e nella cura dei beni comuni, nel decoro urbano e nel miglioramento della qualitÃ della vita in cittÃ .

L'iniziativa intende valorizzare l'impegno spontaneo, gratuito e responsabile di tutti quei cittadini â€“ italiani e stranieri regolarmente soggiornanti â€“ che vogliono mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacitÃ per contribuire al bene collettivo.

"Il volontariato civico Ã¨ una scelta di amore per la propria cittÃ â€“ ha dichiarato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio â€“ e con queste semplici regole vogliamo dare un quadro chiaro, sicuro e ben definito a chi desidera partecipare attivamente alla vita della nostra comunitÃ . Fossacesia Ã¨ una cittÃ viva, ricca di energia civica, e questo progetto riguarda proprio tutto ciÃ² che nasce dalla collaborazione attenta e generosa dei nostri cittadini, che sono una risorsa insostituibile per il presente e il futuro del territorio."

Il disciplinare definisce gli ambiti di intervento nei quali sarÃ possibile agire come volontari: dalla cura del verde pubblico alla piccola manutenzione di strutture comunali, dal supporto ad attivitÃ culturali, ricreative e sportive alla sorveglianza leggera davanti alle scuole, fino alla collaborazione con biblioteche, musei, centri anziani e uffici comunali. Ogni partecipazione sarÃ regolata da un patto di collaborazione individuale che specificherÃ attivitÃ , tempi, luoghi, responsabilitÃ e coperture assicurative.

Il Comune garantirÃ la copertura assicurativa per infortuni e responsabilitÃ verso terzi, oltre alla consegna di eventuali strumenti e dispositivi di protezione individuale, se necessari, e alla formazione minima utile per lo svolgimento delle attivitÃ . Il volontariato, che avrÃ sempre natura libera e gratuita, potrÃ essere riconosciuto con attestati di partecipazione, eventi pubblici di ringraziamento e coinvolgimento diretto in iniziative di coprogettazione.

Nel prossimo mese di ottobre saranno pubblicati e distribuiti i moduli di adesione e tutto il materiale informativo utile per aderire, con indicazioni chiare sulle modalitÃ operative. SarÃ cosÃ¬ possibile attivare concretamente questa nuova opportunitÃ di partecipazione civica attiva, semplice e accessibile a tutti.

Per informazioni e aggiornamenti, Ã¨ possibile rivolgersi alla segreteria del Sindaco.