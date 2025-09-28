Partecipa a Lanciano News

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Fossacesia approva disciplinare per volontariato civico

Di Giuseppantonio: cittadini protagonisti nella cura della cittÃ 

redazione
Ambiente e territorio
Condividi su:
La Giunta comunale di Fossacesia ha approvato il Disciplinare per il volontariato civico, uno strumento che regolamenta e promuove la partecipazione diretta dei cittadini nella gestione e nella cura dei beni comuni, nel decoro urbano e nel miglioramento della qualitÃ  della vita in cittÃ .
 
L'iniziativa intende valorizzare l'impegno spontaneo, gratuito e responsabile di tutti quei cittadini â€“ italiani e stranieri regolarmente soggiornanti â€“ che vogliono mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacitÃ  per contribuire al bene collettivo.
 
"Il volontariato civico Ã¨ una scelta di amore per la propria cittÃ  â€“ ha dichiarato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio â€“ e con queste semplici regole vogliamo dare un quadro chiaro, sicuro e ben definito a chi desidera partecipare attivamente alla vita della nostra comunitÃ . Fossacesia Ã¨ una cittÃ  viva, ricca di energia civica, e questo progetto riguarda proprio tutto ciÃ² che nasce dalla collaborazione attenta e generosa dei nostri cittadini, che sono una risorsa insostituibile per il presente e il futuro del territorio."
 
Il disciplinare definisce gli ambiti di intervento nei quali sarÃ  possibile agire come volontari: dalla cura del verde pubblico alla piccola manutenzione di strutture comunali, dal supporto ad attivitÃ  culturali, ricreative e sportive alla sorveglianza leggera davanti alle scuole, fino alla collaborazione con biblioteche, musei, centri anziani e uffici comunali. Ogni partecipazione sarÃ  regolata da un patto di collaborazione individuale che specificherÃ  attivitÃ , tempi, luoghi, responsabilitÃ  e coperture assicurative.
 
Il Comune garantirÃ  la copertura assicurativa per infortuni e responsabilitÃ  verso terzi, oltre alla consegna di eventuali strumenti e dispositivi di protezione individuale, se necessari, e alla formazione minima utile per lo svolgimento delle attivitÃ . Il volontariato, che avrÃ  sempre natura libera e gratuita, potrÃ  essere riconosciuto con attestati di partecipazione, eventi pubblici di ringraziamento e coinvolgimento diretto in iniziative di coprogettazione.
 
Nel prossimo mese di ottobre saranno pubblicati e distribuiti i moduli di adesione e tutto il materiale informativo utile per aderire, con indicazioni chiare sulle modalitÃ  operative. SarÃ  cosÃ¬ possibile attivare concretamente questa nuova opportunitÃ  di partecipazione civica attiva, semplice e accessibile a tutti.
 
Per informazioni e aggiornamenti, Ã¨ possibile rivolgersi alla segreteria del Sindaco.
Condividi su:

Seguici su Facebook