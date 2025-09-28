Pro Loco Lanciano APS alla Fiera “Attractive”

La Pro Loco di Lanciano APS torna protagonista e lo fa in un contesto d’eccezione: “Attractive”, il salone del turismo attrattivo ospitato a LancianoFiera, dove l’associazione sarà presente nello stand del Comune di Lanciano per tutta la durata della manifestazione, da oggi fino a domenica. Rinata da poco più di un mese con rinnovata energia, la Pro Loco conta già 150 soci e guarda con entusiasmo al futuro. «Ci accingiamo a produrre un programma di tutto rispetto – afferma il presidente Giuseppe De Pasqua – siamo pronti a collaborare con tutte le associazioni, ma soprattutto con le Istituzioni e le aziende che vorranno sostenerci». La nuova sede di via dei Frentani 35, ospitata presso la storica “Bottega del Viaggiatore Errante”, è oggi un vero centro di accoglienza turistica, punto di riferimento per cittadini e visitatori. Qui prende forma un progetto che punta a valorizzare il patrimonio storico, culturale ed enogastronomico del territorio frentano.

La partecipazione a “Attractive” segna l’inizio di un percorso di crescita e di apertura che vedrà la Pro Loco Lanciano APS protagonista anche negli appuntamenti promossi dall’Unpli, luoghi di incontro e confronto tra tutte le Pro Loco d’Abruzzo e d’Italia. Una rinascita che parla di radici, identità e futuro, con l’obiettivo di rafforzare e qualificare l’offerta turistica locale, sostenere le eccellenze del territorio e far conoscere Lanciano ben oltre i confini regionali. Enzo Dossi