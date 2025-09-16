Rinnovato il gemellaggio tra Lanciano e Vaughan

Si è svolta presso la Sala Consiliare del Municipio, la Cerimonia di Rinnovo del Patto di Amicizia tra le Città di Lanciano e Vaughan. Insieme al Sindaco Filippo Paolini sono intervenuti la Presidente del Consiglio Comunale, Gemma Sciarretta, e il consigliere Michele La Scala. Presenti anche l’Assessore Tonia Paolucci e il consigliere Donato Torosantucci. Folta la delegazione proveniente da Vaughan, guidata, in rappresentanza del Sindaco Steven Del Duca, dai Local & Regional Councillor Mario Ferri e Gino Rosati. Ospiti anche, per la Città di Macerata, anch’essa gemellata con Lanciano, il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Luciani, e le due consigliere Romina Leombruni e Laura Orazi.

Durante la cerimonia, il Sindaco ha ribadito il valore del gemellaggio come strumento non solo “per mantenere vivo il nome dell’Italia all’Estero, ma anche per coltivare quell’amicizia che costituisce il punto di partenza per costruire una cultura di pace solida e duratura”. Un’amicizia che sia Lanciano che Vaughan intendono onorare e rafforzare attraverso scambi, attività e una reciproca collaborazione culturale tra le comunità, accordandosi per lavorare insieme in linea con i regolamenti delle rispettive Municipalità.

Dopo aver firmato il rinnovo del Patto da parte dei rappresentanti di Lanciano e Vaughan, l’Amministrazione ha omaggiato le delegazioni presenti con due oggetti di ceramica decorata: una campanella e una mattonella. Come ha ben spiegato il consigliere Michele La Scala: “La campanella è uno dei simboli di Lanciano, ed è usanza regalarsela tra fidanzati: così l’abbiamo scelta come segno per rinnovare l’affetto di Lanciano nei riguardi delle Città gemellate; mentre la mattonella testimonia la nostra volontà di costruire relazioni e legami ancora più forti e saldi”.