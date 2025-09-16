Si alza il sipario sul Campionato Amatori 'Nexkond' 2025/2026

A San Salvo, alla Sala Leone Balduzzi della Porta della Terra, la LND Abruzzo â€“ Delegazione di Lanciano, con il responsabile Fabio Lombardi, ha presentato ufficialmente il calendario del Campionato Amatori 2025-2026.

Allâ€™incontro Ã¨ intervenuto il sindaco Emanuela De Nicolis, sottolineando il grande lavoro svolto dalla delegazione, lâ€™orgoglio di ospitare lâ€™evento proprio a San Salvo e la bellezza del calcio amatoriale: uno sport che sa essere divertente, appassionato e pieno di adrenalina, proprio come quello dilettantistico e professionistico. Una competizione dove il risultato conta, ma che non deve mai far dimenticare il valore piÃ¹ importante: il rispetto per lâ€™avversario.

Lâ€™evento, patrocinato dal Comune di San Salvo, Ã¨ stato promosso dallâ€™Asd Amatori Montalfano, realtÃ che con impegno e passione contribuisce a dare forza e continuitÃ a questo campionato tanto atteso.

Oltre allâ€™aspetto sportivo â€“ Ã¨ stato evidenziato -, il Campionato Amatori, targato Nexkond, azienda sansalvese â€˜title partnerâ€˜ della competizione, rappresenta anche unâ€™importante occasione di socialitÃ , perchÃ© attraverso il calcio si creano amicizie, si rafforzano legami e si costruisce quella rete di relazioni che rende la comunitÃ piÃ¹ unita e viva.

Le squadre partecipanti del territorio della Delegazione di Lanciano della LND Abruzzo, in totale 42 per la maggior parte abruzzesi con lâ€™aggiunta di alcune rappresentanti molisane, per la prima fase stagionale, sono state divise in 3 gironi da 14 ciascuno.

Girone A: AC Lancianese, Amatori S. Liberata, Amatori Calcioclub, Amatori Crecchio 88, Biancorossi Fossacesia, Casolana, CittÃ di Lanciano FC, Cosmo Celtic Lanciano, Real Villa Scorciosa, San Vito â€™83, Stilottica Lanciano, Val di Sangro, Virtus Castel Frentano, Viviamatori 24

Girone B: Amatori 2013, Amatori 88, Amatori Montalfano, Atletico Paglieta, Atletico Roccascalegna, Fossacesia 80, Lupi di Pallano, Perano Calcio, Pollutri, Real Casale, Ristorante Da Moretti, Sporting Altino, Torino di Sangro, Unione Sportiva Gissi

Girone C: Amatori Montenero, Atletico All Becks, Atletico Well Done, Cliternina Amatoriale, Guardiabruna, Il Golfo Calcio Vasto, Real Csn, Real Guglionesi, Sporting San Salvo, SR Calcio, Termoli, Trigno Celenza, Vasto Sud, Vasto United

Una stagione ricca di emozioni Ã¨ pronta a partire: in bocca al lupo a tutte le squadre partecipanti!