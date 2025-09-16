A Fossacesia Chiesa di San Donato e campanile illuminati di arancione e verde per due giornate nazionali di sensibilizzazione

La Chiesa parrocchiale di San Donato e il suo storico Campanile del XII secolo saranno protagonisti di due importanti giornate nazionali di sensibilizzazione.

Il 17 settembre, in occasione della Giornata Nazionale per la Sicurezza delle Cure e della Persona Assistita promossa dall'Organizzazione Mondiale della SanitÃ e dal Ministero della Salute, il Comune di Fossacesia illuminerÃ di arancione la Chiesa e il Campanile. Un gesto simbolico per richiamare l'attenzione sull'importanza della sicurezza nelle cure e sulla tutela della persona assistita. Il colore arancione, scelto dall'OMS, simboleggia la capacitÃ di reazione alle difficoltÃ e la prontezza nell'affrontare le avversitÃ .

Il 18 settembre, invece, in occasione della Giornata Nazionale sulla SLA promossa da AISLA â€“ Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica â€“ con l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, la Chiesa e il Campanile saranno illuminati di verde. Con lo slogan "Coloriamo l'Italia di verde", l'iniziativa vuole accendere una luce di speranza sulla vita delle persone affette da SLA, delle loro famiglie e dei caregiver. "Attraverso questi gesti simbolici vogliamo ribadire che Fossacesia Ã¨ sensibile, attenta e partecipe â€“ ha scritto in un messaggio il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio â€“. Illuminare la nostra Chiesa di San Donato e lo storico Campanile del XII secolo non Ã¨ solo un modo per aderire a importanti campagne nazionali, ma Ã¨ soprattutto un invito alla riflessione rivolto a tutti. La nostra cittÃ continuerÃ a sostenere ogni iniziativa che mette al centro la salute, la dignitÃ e il valore della persona. L'Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare idealmente a queste giornate, testimoniando l'impegno collettivo per una societÃ piÃ¹ consapevole, solidale e rispettosa".