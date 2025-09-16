Massimiliano Memmo nuovo allenatore della Renato Curi Angolana

Un punto conquistato in due partite di campionato: bottino troppo magro ed ecco che cambia ‘manico‘ la Renato Curi Angolana, squadra tra le meglio attrezzate dell’Eccellenza abruzzese 2025/2026.

La sconfitta al Padre Fulgenzio Fantini contro la Bacigalupo Vasto Marina costa la panchina a Massimo Epifani che resta comunque nell’organico del club nerazzurro in qualità di direttore tecnico, ma sostituito alla guida da Massimiliano Memmo (foto LND Abruzzo).

La nota della società: “La Renato Curi Angolana, nell’ottica della programmazione e dell’improvement societario, è lieta di comunicare l’introduzione della figura di direttore tecnico all’interno del proprio assetto. L’incarico è stato affidato a Massimo Epifani.

Certi di proseguire al meglio nel percorso di crescita e sviluppo professionale, la società augura ad Epifani il più sincero in bocca al lupo nel nuovo ruolo nerazzurro.

Al contempo, la Renato Curi Angolana comunica che l’incarico di allenatore della prima squadra è stato ufficialmente assegnato a Massimiliano Memmo.

Per il tecnico abruzzese si tratta di un ritorno: da attaccante, dopo l’esordio in Serie D con la Renato Curi, ha spiccato il volo con più di 300 gettoni nel professionismo. Da allenatore, Memmo ha già seduto sulla panchina del nostro settore giovanile. In prima squadra, si è già affermato nel calcio regionale con le esperienze maturate alla Spal Lanciano (Promozione), Virtus Cupello, Union Fossacesia e Lanciano FC (Eccellenza).

Riabbracciamo un tecnico motivato e preparato, dall’alto spessore professionale e umano. Bentornato Mister!”