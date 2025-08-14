Voci dal fiume: avviate prime indagini faunistiche sul torrente Feltrino

In linea con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del Torrente Feltrino, ha preso il via, a febbraio 2025, il progetto "Voci dal Fiume - Prime Indagini Faunistiche del Torrente Feltrino" proposto dal CDCA Abruzzo all'interno della prima gestione del Contratto di Fiume del Feltrino (CdF Feltrino).

"Voci da fiume - prime indagini faunistiche del torrente Feltrino" Ã¨ stato finanziato con i fondi dell'8x1000 della Chiesa Valdese e ha avviato il monitoraggio e lo studio della fauna del torrente Feltrino. In particolare, il monitoraggio della presenza delle specie ornitiche (uccelli), dell'erpetofauna (anfibi e rettili) e della mammalofauna del Torrente Feltrino, con la finalitÃ di costituire una prima banca dati, di importanza strategica per la sua conoscenza naturalistica e la sua salvaguardia.

Com'Ã¨ ormai noto da tempo, il territorio del bacino del Feltrino presenta numerose criticitÃ , tra le quali quelle legate al dissesto idrogeologico, al degrado dell'ecosistema acquatico e delle fasce riparie, l'abbandono di rifiuti, l'inquinamento delle acque e il conseguente scadimento della qualitÃ di quelle litoranee, la perdita di attrattiva turistica, i rischi per la salute e negli ultimi 15 anni la tendenza all'inaridimento del clima. Il territorio subisce forti pressioni sull'ambiente fluviale, spesso trascurando la tutela della risorsa idrica e delle fasce riparie. Tuttavia, recenti segnali di miglioramento nella qualitÃ delle acque fanno emergere nuove prospettive, anche grazie alla presenza di specie faunistiche di interesse conservazionistico europeo, indicando la necessitÃ di approfondire gli studi sulla biodiversitÃ del Feltrino.

Proprio in quest'ottica, "Voci dal Fiume - Prime Indagini faunistiche del Torrente Feltrino", vuole avviare una prima raccolta dati in modo strutturato e scientificamente corretto, riguardante l'ornitofauna, l'erpetofauna e la mammalofauna nel bacino del Feltrino, per giungere ad un livello base di informazioni, altrimenti attualmente assente o legato solo a segnalazioni sporadiche, talvolta del tutto inattendibili. Il Progetto ha lo scopo di avviare gli studi per la conoscenza di base della fauna che vive e si riproduce lungo il torrente Feltrino o che si sposta e staziona sul suo territorio in determinati periodi dell'anno, per stabilire la ricchezza in specie di quest'area e il suo ruolo nell'ambito della rete ecologica.