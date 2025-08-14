Dance Party in piazza e concerto di Enrico Nigiotti

Lâ€™estate atessana si prepara a vivere due serate imperdibili allâ€™insegna della musica, del divertimento e delle emozioni. Piazza Garibaldi, cuore pulsante della cittÃ , sarÃ teatro di due appuntamenti da segnare in agenda: sabato 16 agosto si torna indietro nel tempo con una scintillante serata anni â€™90, mentre lunedÃ¬ 18 agosto salirÃ sul palco uno dei cantautori italiani piÃ¹ amati del momento: Enrico Nigiotti.

Sabato 16 agosto: serata anni â€™90-â€˜00 con Radio Studio 5

Pronti a scatenarsi in pista, sotto le stelle, nel cuore della CittÃ , con un tuffo nella musica e nellâ€™energia dei mitici anni â€™90. A partire dalle 22:00, Piazza Garibaldi si trasformerÃ in una vera e propria discoteca a cielo aperto con i DJ di Radio Studio 5, ballerini, animazione, effetti speciali e tanto divertimento.

Nel preserata si terrÃ anche uno speciale concorso per lâ€™outfit piÃ¹ bello in stile anni â€™90: quindi via libera a jeans a vita alta, camicie colorate, salopette, choker e sneakers fluo! Unâ€™occasione per rivivere la magia di un decennio indimenticabile e per premiare lo stile piÃ¹ originale e coerente con lâ€™epoca.

LunedÃ¬ 18 agosto: Enrico Nigiotti in concerto

Due giorni dopo, sempre in Piazza Garibaldi, la musica cambia ma lâ€™emozione resta. LunedÃ¬ 18 agosto riflettori puntati su Enrico Nigiotti, cantautore toscano che ha conquistato il pubblico grazie alla sua voce intensa e ai testi profondi. Lâ€™artista, noto per la sua partecipazione a Sanremo, Amici e X Factor, ha trovato una guida importante nella storica produttrice Mara Maionchi e continua a raccogliere consensi in tutta Italia.

Il concerto rappresenta uno degli eventi clou dellâ€™estate atessana, unâ€™occasione unica per ascoltare dal vivo i brani che hanno segnato la sua carriera e le nuove produzioni che confermano il suo talento.