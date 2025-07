"Diversamente chiosco" torna sul lungomare di Fossacesia

È stato inaugurato sabato sera, con una partecipata cerimonia alla presenza del Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, di consiglieri e assessori comunali, e di numerosi cittadini, il "Diversamente Chiosco", il bar sociale gestito da persone con disabilità e promosso per il quinto anno consecutivo dall'Associazione Liberamente di Ortona, con il patrocinio del Comune di Fossacesia.

Un'iniziativa che unisce accoglienza, impegno civile e opportunità, offrendo un esempio concreto di inclusione sociale e lavorativa. Il chiosco rappresenta ormai un punto di riferimento per residenti e turisti, proponendo un modello innovativo che supera ogni barriera e valorizza le capacità individuali di ogni persona, al di là delle diversità.

Davide Spinelli, presidente dell'Associazione Liberamente, ha espresso grande soddisfazione per il percorso finora compiuto: "Questo progetto è il risultato di una visione condivisa e dell'impegno quotidiano di tantissime persone. Ringrazio sentitamente il Sindaco, la Giunta comunale di Fossacesia e tutti coloro che continuano a credere in questa esperienza. Un grazie speciale ai volontari, ai genitori e agli operatori: è grazie a loro se ogni anno possiamo offrire un servizio che va ben oltre il semplice concetto di bar." L'edizione 2025 introduce alcune interessanti novità: nei fine settimana, infatti, il Diversamente Chiosco ospiterà laboratori artistici dedicati ai bambini, curati dal Maestro d'arte Nicola Antonelli.

Un'occasione preziosa per i più piccoli di coltivare la creatività in un ambiente aperto, stimolante e inclusivo. Il progetto è realizzato anche grazie alla collaborazione con realtà locali e sponsor che ne condividono i valori. "Un sentito ringraziamento va al nostro main sponsor, Fantini Vini, e a tutti gli esercenti del territorio," ha aggiunto Spinelli. "Il loro sostegno è fondamentale per portare avanti questo percorso di crescita comune." Il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha così commentato nel suo intervento inaugurale: "Il 'Diversamente Chiosco' rappresenta un esempio virtuoso di come una città possa farsi carico delle sfide dell'inclusione con entusiasmo e responsabilità. Come Amministrazione siamo orgogliosi di sostenere un'iniziativa che promuove il lavoro, l'autonomia e la dignità delle persone con disabilità.

È un progetto che arricchisce Fossacesia e ne rappresenta i valori più autentici." Il Diversamente Chiosco vi aspetta per tutta l'estate sul Lungomare Nord di Fossacesia per una sosta piacevole e un'esperienza che lascia il segno, dimostrando che un futuro più inclusivo è possibile, e inizia dalle piccole grandi scelte quotidiane.