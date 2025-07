Tornareccio Music Camp, successo per la quinta edizione

Grande chiusura sabato sera nello spazio naturalistico di Monte Pallano per la quinta edizione di Tornareccio Music Camp. L'orchestra, diretta dal Maestro Riccardo Rossi, si è esibita in uno spettacolo dedicato alla canzone d'autore.

"Questa edizione rappresenta una tappa importante nel lavoro sui giovani sia a livello canoro che strumentale – ha spiegato il Maestro Rossi - oggi più che mai la musica denominata "pop" ha bisogno di essere compresa, studiata, suonata e cantata dal vivo".

Anche quest'anno la residenza estiva per giovani musicisti è stata un successo. I ragazzi hanno vissuto momenti di grande coinvolgimento durante i laboratori musicali che si sono svolti la mattina - laboratorio di musica d'insieme per flauti "Syrinx" a cura della prof.ssa Manuela Martinelli, il laboratorio di musica da camera e pianoforte "Giovani interpreti" tenuto dalla prof.ssa Myriam Anzini, il laboratorio corale "In armonia" di Daria Marchioli, il laboratorio orchestrale "L'orchestra e la canzone d'autore" a cura del Maestro Riccardo Rossi – e profonde emozioni negli spettacoli della sera - con il concerto dei solisti dell'orchestra a San Giovanni, la "Notte di Dante" in piazza Fontana, , l'esibizione dei giovanissimi del Camp in gruppi cameristici, Musica tra note, mosaici, la gara canora e il concerto finale a Monte Pallano. Emozioni che hanno raggiunto il culmine con l'incontro con il Maestro Mario Rosini, con il quale hanno condiviso un bellissimo momento durante le ore di studio e il concerto con il quartetto di Rosini, composto da Roberto Di Virgilio alle chitarre, Pierpaolo Giandomenico al basso e Riccardo Rossi alla batteria.

"Il concerto conclusivo del Tornareccio Music Camp, è stato l'apice e di un'edizione particolarmente impegnativa per i ragazzi del Camp – ha spiegato la direttrice artistica Manuela Martinelli - in pochissimi giorni hanno affrontato ed eseguito magistralmente un repertorio che non conoscevano, quello della canzone d'autore. Insieme all'orchestra del Camp hanno cantato i ragazzi che si sono distinti nell'audizione del giorno prima con il Maestro Rosini, sotto la direzione del Maestro Riccardo Rossi e la preparazione della cantante Daria Marchioli. L'Orchestra del Tornareccio Music Camp, che ha visto la partecipazione dell'oboista Angelo Centofanti, di Daria Marchioli come voce solista e Elena Calaudi accompagnata al piano dal Maestro Rossi, ha come ogni anno dato vita ad uno spettacolo unico, immerso nella natura di Monte Pallano".

Nicola Iannone, sindaco di Tornareccio, ha aggiunto: "Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla perfetta riuscita dell'evento, dalla direttrice artistica Manuela Martinelli al Maestro Riccardo Rossi fino al nostro ospite Mario Rosini. E poi i dipendenti comunali, i collaboratori e tutti i cittadini. Anche quest'anno abbiamo assistito al nostro borgo che si è animato con numerosi giovani provenienti da ogni parte dell'Abruzzo. Siamo orgogliosi di questo grande evento, anche la quinta edizione è stata un grande successo. Ora attendiamo la prossima iniziativa, alla quale tutto il paese sta già lavorando, Tornareccio Regina di Miele, che si terrà il 27 e il 28 settembre".