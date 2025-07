Nuovi Ospedali di Lanciano e Vasto, atteso a settembre il via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

E’ partita dalla Asl Lanciano-Vasto-Chieti la serie di incontri dell’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, per fare il punto sullo stato di avanzamento dei progetti strategici promossi dalla Regione e affidati alle aziende sanitaria.

Nel corso della riunione – alla quale erano presenti il direttore generale Mauro Palmieri, il direttore sanitario Raffaele Di Nardo e il direttore amministrativo Beatrice Borghese – attenzione particolare è stata riservata alle procedure per la realizzazione dei nuovi ospedali di Lanciano e Vasto. I vertici Asl hanno rimarcato come le interlocuzioni con gli organismi ministeriali sono in corso e per settembre è atteso il via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che permetterà di avviare già ad ottobre le procedure di gara.

Sul fronte dell’assistenza territoriale, invece, la Asl ha recepito il provvedimento di affidamento della fornitura – da parte di AreaCom – per la realizzazione della Centrale operativa 116117, che sarà ubicata presso il Pta di Guardiagrele. Si tratta del numero unico dedicato alle cure mediche non urgenti, che permette ai cittadini di accedere rapidamente a consulenze, informazioni sui servizi territoriali e assistenza in situazioni non critiche, evitando così di accedere al pronto soccorso.

E’ stato confermato anche il cronoprogramma per case e ospedali di comunità: dopo quelle già ultimate di Casoli e San Vito, a dicembre è previsto il completamento di quelle a Francavilla, Gissi e Castiglione Messer Marino, mentre a gennaio toccherà ad Ortona e a seguire tra marzo e giugno 2026 seguiranno tutte le altre.

Anche su Lea e liste d’attesa l’azienda sanitaria ha rinnovato il proprio impegno, attraverso un monitoraggio costante del rispetto dei tempi previsti dalle classi di priorità e azioni correttive da introdurre in caso di scostamenti, a partire dall’incremento dell’attività attraverso prestazioni aggiuntive.