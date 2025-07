Giornata informativa sui temi del lavoro a Lanciano

Si pone l’obiettivo di dare risposte immediate agli utenti sui temi attuali del lavoro l’iniziativa promossa dal Centro per l’impiego di Lanciano in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia, in programma giovedì 31 luglio dalle ore 9:30 presso la sede Centro per l’impiego in via Ovidio, 58.

Diversi i temi che verranno trattati: dalla presentazione del progetto Edo, la nuova iniziativa del ministero del Lavoro e supportata dalla Regione per potenziare le competenze digitali dei lavoratori e dei disoccupati rispondendo così alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione, al Programma GOL, che servirà per fare il punto sulle opportunità che mette a disposizione il programma nazionale. Si parlerà poi delle procedure post domanda di Naspi, venendo incontro in questo modo alle problematiche dei docenti e del personale scolastico precario chiamato dalla normativa ad una serie di adempimenti amministrativi presso i centri per l’impiego e sulle piattaforme nazionali per il perfezionamento della domanda di disoccupazione.

I lavoratori e disoccupati potranno poi consultare le ultime offerte di lavoro e conoscere meglio il funzionamento del servizio di incrocio domanda-offerta del CPI, che mette in contatto diretto le aziende in cerca di personale con i candidati. Gli operatori del CPI e di Sviluppo Lavoro Italia saranno comunque a disposizione per fornire informazioni e assistenza anche su altre tematiche.

Per partecipare è necessaria la registrazione entro martedì 29 luglio all’indirizzo: ido.lanciano@regione.abruzzo.it.