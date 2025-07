Goletta dei Laghi in Abruzzo, acque promosse a Bomba e Scanno

Buone notizie dai laghi abruzzesi.

Goletta dei Laghi, la storica campagna di Legambiente che da vent’anni monitora la qualità delle acque nei principali bacini lacustri italiani, ha fatto tappa in Abruzzo confermando lo stato di salute dei laghi di Bomba e Scanno.

I dati dei campionamenti effettuati nei quattro punti monitorati – due per ciascun lago – mostrano concentrazioni di escherichia coli ed enterococchi intestinali entro i limiti di legge.

Nel dettaglio, nel lago di Bomba sono stati analizzati il punto presso la foce del fiume Sangro (Villa Santa Maria) e quello presso la diga (Comune di Bomba); nel lago di Scanno i prelievi sono stati effettuati in via del Lago (Scanno, località Chiesetta del Lago) e in via della Difesa (Villalago, località La Spiaggetta). Tutti i campioni hanno restituito risultati positivi, in linea con quelli degli anni precedenti.

“Quest’anno la Goletta dei Laghi festeggia i suoi vent’anni rilanciando il monitoraggio nei laghi abruzzesi di Bomba e Scanno, due ecosistemi preziosi per il territorio”, commenta Emilio Bianco, portavoce della campagna 2025. “I dati raccolti sono positivi ed in linea con i monitoraggi degli anni passati, ma non dobbiamo mai abbassare la guardia. Le foci dei fiumi e dei canali restano punti sensibili e rappresentano il principale punto d’ingresso di eventuali inquinanti. Sono, quindi, da tenere costantemente monitorate e, comunque, serve attenzione continua per garantire la salute delle nostre acque interne”.

I risultati sono stati presentati sabato mattina a Pescara, durante una conferenza stampa presso la sede di Legambiente Abruzzo, alla presenza di Gianluca Casciato (presidente di Legambiente Abruzzo), Giovanni Mastrogiovanni (sindaco di Scanno), Raffaele Nasuti, Sindaco di Bomba e Carmine De Francesco (presidente del Circolo Legambiente Green Lake APS).

Proprio nel corso dell’incontro è stato consegnato al Comune di Scanno il riconoscimento delle 5 Vele di Legambiente e Touring Club Italiano, ottenuto per il terzo anno consecutivo. “I risultati di quest'anno ci raccontano due laghi in salute e un territorio che ha saputo prendersene cura, trasformando la tutela ambientale in una risorsa per lo sviluppo locale”, dichiara Gianluca Casciato, presidente di Legambiente Abruzzo. “Le 5 Vele non sono solo un premio, ma la prova concreta che coniugare tutela della biodiversità, economia e gestione sostenibile è possibile. Scanno oggi è un riferimento per tutto l’Appennino”.

Nel pomeriggio la tappa si è spostata a Colledimezzo per la terza edizione della Festa del Lago organizzata dal Circolo Legambiente Green Lake APS. "Un appuntamento che per noi significa mettere al centro il legame tra comunità e paesaggio e rilanciare un’idea di turismo che rispetti l’ambiente e valorizzi il territorio" – spiega Carmine De Francesco, presidente del Circolo.

Il campo sportivo è diventato spazio vivo di socialità con passeggiate, laboratori, musica e degustazioni.