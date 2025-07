Ufficiale il ripescaggio dell'Atessa Calcio: ecco il girone B di Promozione

La LND Abruzzo ha ufficializzato la composizione dei due gironi del Campionato di Promozione.

“Alla luce della regolare iscrizione di 34 società aventi diritto – si legge in una nota -, il Comitato Abruzzo ha proceduto al ripescaggio di due società per completare l’organico previsto (36 squadre).

Nel rispetto dei criteri previsti e della tabella valutazione titoli le società ammesse nel campionato di Promozione 2025/26 sono Atessa Calcio e Pizzoli.

Di seguito la composizione del girone B di Promozione: Atessa Calcio, Castrum 2010, Elicese, Francavilla Calcio 1927, Lauretum 1952, New Città di Chieti (ex Bucchianico Calcio), Ortona Calcio, Rapino Maiella, Real Casale, Roccaspinalveti, Rosciano Calcio, San Vito ’83, San Giovanni Teatino, Spoltore Calcio, Union Fossacesia, Virtus Castel Frentano, Vis Pescara (ex Città di Montesilvano), 2000 Calcio Montesilvano.