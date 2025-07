Tribunali verso la stabilizzazione: "Passo avanti decisivo. Ora compattezza per il traguardo finale"

“In Consiglio dei Ministri, il Governo ha approvato il disegno di legge per la riforma della geografia giudiziaria, che apre le porte alla stabilizzazione definitiva dei quattro tribunali di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano. Esprimiamo tutta la soddisfazione per il risultato raggiunto: un’ottima notizia per i nostri territori e le nostre comunità, di certo attesa da tempo”.

Così il Coordinamento per la salvaguardia dei quattro presidi giudiziari abruzzesi a rischio soppressione, rappresentato dal sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio e Roberto Di Pietro, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano insieme a Luca Tirabassi, sindaco e presidente dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona, Filippo Paolini sindaco di Lanciano, Antonio Codagnone, presidente dell’Ordine Forense di Lanciano, Licia Fioravante, vicesindaco di Vasto, e Maria Sichetti, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Vasto e i presidenti della Provincia di L’Aquila Angelo Caruso, e di Chieti, Francesco Menna, che ricopre anche la carica di primo cittadino di Vasto.

Un primo risultato importante, in attesa del successivo e decisivo passaggio in Parlamento, per i primi cittadini e i presidenti degli Ordini Forensi che, da oltre 10 anni, portano avanti una battaglia che ha coinvolto le forze politiche e parlamentari.

“Il segnale del cambio di passo c’era – affermano dal Coordinamento – e adesso è stato finalmente concretizzato con atti e fatti coerenti. Ringraziamo il Ministro Nordio per la sua sensibilità: ascoltando le nostre istanze nell’incontro a Roma avvenuto nel mese di maggio scorso, ha ribadito di ben comprendere la strategicità dei nostri presidi. Ora – concludono - ci aspettiamo entro il mese di luglio, agganciato al Decreto Economia, l’approvazione dell’emendamento di proroga, per consentire agli uffici, ai magistrati e agli avvocati di lavorare con tranquillità, nell’attesa che l’iter del disegno di legge faccia il suo corso in Parlamento.

Il Coordinamento ringrazia tutti coloro che si sono dati da fare per questo risultato, a partire dai parlamentari e dagli esponenti di Governo, e fa appello a tutte le forze politiche per chiudere positivamente e definitivamente la vicenda, per poi concludere con una sottolineatura particolare per l’impegno del presidente della Regione Marco Marsilio.

“Questo è il momento della compattezza - conclude il Coordinamento - tutte le forze politiche devono essere compatte tra di loro; la partenza è stata eccellente, ma ora occorre che si lavori tutti assieme per il traguardo finale”.