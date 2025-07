'Fara Urban Trail Night' e 'Monte Amaro Extreme': appuntamenti a Fara San Martino

Nell’ambito del Festival della Montagna a Fara San Martino, ecco il Fara Urban Trail Night – Memorial Costantino Cipollone e gli instancabili organizzatori del Gruppo Podistico La Sorgente stanno provvedendo a confezionare la settima edizione per venerdì 25 luglio nell’intento di confermare il successo delle edizioni passate grazie al patrocinio del Comune di Fara San Martino e del Parco Nazionale della Majella.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 17:00 in Piazza Municipale a Fara San Martino, seguito dalle partenze delle gare bambini alle ore 18:30 e del Fara Urban Trail Night alle ore 19:30. La gara competitiva sarà di 8,5 km con 500 metri di dislivello positivo, mentre la non competitiva sarà di 4 km con 160 metri di dislivello positivo. Ai primi 200 iscritti sarà riservato un pacco gara comprendente una maglietta tecnica, 1 kg di pasta De Cecco e un buono per partecipare al pasta party, che accompagnerà le premiazioni e la serata animata con musica dal vivo.

Sempre a cura del Gruppo Podistico La Sorgente, sta per avviarsi alla fase calda l’organizzazione della Monte Amaro Extreme, una Sky Race di 30 km con un dislivello positivo di 2400 metri.

La gara si svolgerà domenica 27 luglio con partenza (alle 7:00) e arrivo in Piazza Municipio a Fara San Martino. Gli atleti dovranno raggiungere la cima del Monte Amaro, la vetta più alta della Maiella, che si trova a 2793 metri di altitudine, percorrendo i sentieri del Parco Nazionale della Maiella, sito GeoParco UNESCO. La gara avrà un regime semi-autosufficienza e gli atleti avranno un tempo massimo di 9 ore per completare la corsa. Sono previsti cancelli orari, tra cui l'ingresso sentiero H7 all’undicesimo chilometro, che gli atleti dovranno raggiungere entro le 10:45. Chi arriverà oltre l'orario stabilito potrà continuare la corsa fuori classifica. Ogni iscritto riceverà un pacco gara comprendente 5 kg di pasta De Cecco, una t-shirt personalizzata e una medaglia "Finisher" personalizzata. Al termine della gara sarà organizzato un pasta party.