La “veterinaria-allevatrice” dei borghi montani Miriana Coccia vince il premio nazionale Codacons “Piccolo comune Amico”

Una giovane allevatrice abruzzese verrà premiata a Roma, a Palazzo Rospigliosi, nel corso della cerimonia “Piccolo Comune amico” organizzata dal Codacons in collaborazione con Coldiretti e dedicata ai centri con meno di 5mila abitanti che, nell’ultimo anno, si sono impegnati per valorizzare il territorio e i prodotti locali, incentivando il turismo.

A Miriana Coccia, 27 anni, laureanda in veterinaria e titolare di un allevamento di 60 bovini da carne (chianine e meticce) secondo la linea vacca-vitello, sarà consegnato il premio speciale per i “Giovani imprenditori agricoli” che operano nei piccoli centri contribuendo ad arricchire il valore agricolo del Comune stesso e del territorio circostante.

Residente a Villavallelonga, un paese di 814 abitanti in provincia dell’Aquila, Miriana nel 2020 rileva l'azienda di famiglia, subito dopo aver conseguito la Laurea in Produzioni animali. Desiderosa di avere una conoscenza a tutto tondo ma soprattutto di contribuire al ripopolamento dei borghi montani e del settore agro-zootecnico nelle zone svantaggiate come la sua, riprende gli studi in Medicina Veterinaria (si laurererà entro l’anno) con un nobile scopo: occuparsi direttamente della gestione sanitaria dei propri animali e fornire un supporto tecnico e veterinario completo anche nelle zone montane e meno servite.

Miriana è anche delegata di Coldiretti Giovani Impresa L’Aquila.

In foto, Miriana Coccia nel suo allevamento