La Pro Loco di Lanciano inaugura i nuovi locali, festa l’11 luglio tra tradizione e musica

Venerdì 11 luglio, la Pro Loco di Lanciano apre le porte dei nuovi locali in via dei Frentani, presso la Bottega del Viaggiatore Errante, con un evento speciale dedicato alla Giornata nazionale delle Pro Loco d’Italia.

Il presidente Giuseppe De Pasqua (nella foto in evidenza) invita calorosamente soci e non soci a partecipare a questo momento di festa e condivisione.

L’occasione sarà utile anche per la consegna ufficiale delle tessere ai soci già iscritti, ma sarà possibile aderire anche in loco per chi desidera entrare a far parte dell’associazione e contribuire alla valorizzazione del territorio frentano.

Alle ore 20.00, l’atmosfera si animerà con un aperitivo cenato a base di prodotti tipici locali, un vero e proprio omaggio alle eccellenze gastronomiche della zona. L’evento sarà accompagnato dall’esibizione del duo Apollo e Piergiorgio, che renderà la serata ancora più coinvolgente con musica dal vivo.

La cena è a scopo di autofinanziamento e prevede un contributo di 15 euro per i soci. È richiesta la prenotazione anticipata per motivi organizzativi.

Un’occasione per ritrovarsi, condividere idee e rilanciare insieme l’impegno della Pro Loco per la promozione culturale e turistica di Lanciano.