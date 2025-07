Tiberini: Â«SanitÃ : Ã¨ tempo di scelte strategiche, non di operazioni di facciataÂ»

In un momento in cui il sistema sanitario abruzzese è in evidente difficoltà – con un disavanzo sempre più preoccupante, servizi ridotti, carenza di personale e territori interni fortemente penalizzati – non possiamo non interrogarci sulla coerenza delle scelte strategiche messe in campo.

L'iniziativa della Casa della Salute Mobile, che propone screening e controlli diagnostici itineranti nei comuni della provincia di Chieti, rappresenta certamente uno strumento utile sul piano della prevenzione. Tuttavia, alla luce dei numeri in nostro possesso, l'investimento previsto di oltre 5 milioni di euro per questo progetto pone interrogativi legittimi e urgenti.

Ci chiediamo se non sarebbe stato più corretto e giusto destinare queste risorse a interventi strutturali e duraturi, volti a:

• ridurre concretamente le liste d'attesa per gli esami diagnostici,

• garantire la piena operatività delle automediche H24 nei territori montani,

• rafforzare la medicina territoriale, con ambulatori efficienti e presidi stabili,

• stabilizzare medici e operatori sanitari, troppo spesso costretti a operare in condizioni di precarietà e sovraccarico.

Da tempo l'UNCEM denuncia la fragilità crescente delle aree interne, dove l'accesso ai servizi sanitari è diventato una sfida quotidiana. Non servono spot né carovane temporanee: servono risposte concrete, programmazione, continuità.

Chiediamo con forza che il vertice interministeriale dell'11 luglio prossimo, convocato a Roma per affrontare il disavanzo sanitario abruzzese, non si limiti a misure contabili o di emergenza, ma apra finalmente una stagione di risanamento strutturale e riorganizzazione vera dei servizi.

La prevenzione è importante, ma non può sostituire il diritto alla cura, alla diagnosi, alla tempestività delle prestazioni.

Le analisi pubblicate sulla stampa, che documentano un disavanzo ben più grave del previsto e un peggioramento generale delle cure, confermano ciò che come UNCEM denunciamo da tempo: serve una svolta strutturale, non misure di facciata.

L'Abruzzo merita una sanità efficiente, vicina ai cittadini, equa e sostenibile.

È tempo di serietà. È tempo di scelte. È tempo di rispetto.