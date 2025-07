Campionati nazionali Universitari, giovani atleti abruzzesi protagonisti

Otto studenti-atleti abruzzesi, protagonisti ai recenti Campionati nazionali universitari che si sono svolti ad ancona dal 24 maggio al 1° giugno, sono stati premiati a Palazzo Silone, all’Aquila, dall’assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri.

I giovani atleti, provenienti dalle Università dell’Aquila, Teramo e Chieti, si sono distinti in diverse discipline conquistando medaglie e riconoscimenti a livello nazionale. A celebrare il loro successo, insieme ai tecnici e ai presidenti dei CUS universitari Francesco Bizzarri (CUS L’Aquila), Denis Mignini (CUS Teramo) e Claudio Baryami (CUS Chieti), erano presenti numerosi rappresentanti del mondo accademico e sportivo regionale.

Tra i presenti anche Paolo Esposito, direttore generale dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Andrea Di Blasio, delegato del Rettore allo sport, , Maria Giulia Vinciguerra, prorettrice per lo sport di Univaq, Amuri Basher e Francesco De Flaviis, rappresentanti delle attività sportive dell’ateneo, Giada Di Muzio e Marco Di Francesco del direttivo CUS, Donato Spagnoli, responsabile regionale del CUS, ed Emiliano Ponticelli, consigliere CUS L’Aquila.

“Siamo orgogliosi di questi ragazzi che dimostrano come lo sport universitario sia un vivaio di talento e impegno – ha dichiarato l’assessore Quaglieri –. Premiarli oggi è un modo per valorizzare il merito e promuovere un modello positivo per tanti giovani: studio, passione e sacrificio possono convivere e portare a risultati eccellenti. Siamo orgogliosi della loro forza, del loro impegno e dei risultati che hanno conquistato.

In ogni gara, in ogni traguardo raggiunto – ha aggiunto l’assessore rivolgendosi ai ragazzi - portate con voi l’Abruzzo: siete ambasciatori autentici, simbolo di una terra tenace, appassionata e ricca di talento”.

Gli atleti premiati: