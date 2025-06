Phenomena 2025: trionfa il talento femminile italiano

Si è tenuta, nella splendida cornice dell’Aurum di Pescara, la cerimonia di premiazione del Premio Phenomena 2025, l’evento che celebra e valorizza il talento, la visione e la resilienza delle donne imprenditrici italiane. Giunto alla sua quinta edizione, il format della Camera di Commercio Chieti Pescara ha visto protagoniste oltre trenta aziende, selezionate per l’eccellenza nei settori del food, wine, moda, accessori, gioielli e design, provenienti da tutto il territorio nazionale.

Sono stati tre i riconoscimenti speciali assegnati a figure femminili di straordinario impatto sociale, scientifico e culturale in una serata bilingue tra emozioni, testimonianze e riconoscimenti, con la partecipazione di ospiti istituzionali, buyer internazionali e rappresentanti del mondo imprenditoriale e accademico.

La prima Phenomena è Maria Grazia Andriani, medico chirurgo pediatrico e fondatrice della Ada Manes Foundation for Children Onlus, premiata per il suo instancabile impegno umanitario e la sua straordinaria dedizione alla cura dei bambini nei Paesi a risorse limitate, incarnando i valori di un’imprenditoria femminile etica e generativa. A seguire Giulia Gaggi, giovane ricercatrice presso l’Università "G. d’Annunzio", per il suo lavoro pionieristico nel campo delle neuroscienze e dell’epigenetica, rappresentando un esempio di eccellenza scientifica al femminile in linea con la visione europea One Health. Infine, il premio Phenomena 2025 è andato a Maria Giovanna Ruo, figura di riferimento nazionale nel diritto di famiglia e dei minori, per il suo impegno innovativo nella tutela dei diritti delle persone di minore età e per il contributo dato all’evoluzione del diritto di famiglia in Italia.

Una seconda categoria di premi Phenomena è stata attribuita alle aziende votate dai trenta buyer giunti a Pescara, provenienti da Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Germania, Svezia, Svizzera, Olanda, Belgio. Le imprese che si sono distinte per creatività, innovazione e capacità di internazionalizzazione sono: per la categoria abbigliamento AMARILDE (Napoli), che ha presentato il suo capo icona, il tailleur, reinterpretato in chiave contemporanea; per gli accessori, ARBITER, eccellenza dell’artigianato italiano, che realizza modelli su misura per ogni mercato estero; nella categoria Gioielli & Design, ha vinto Sognando Lo Scirocco, di Anna Paparella, artista del gioiello contemporaneo che trasforma materiali di scarto in opere poetiche; Il premio Phenomena Food è andato a Cioccolateria Vetusta Nursia (Umbria), premiata per il suo celebre cioccolatino al tartufo nero abruzzese e quello Wine a Menicucci, azienda vinicola biologica a conduzione familiare attiva tra Abruzzo e Puglia da tre generazioni.

Il Premio Phenomena, ideato per valorizzare e promuovere l’imprenditoria femminile italiana a livello internazionale, è organizzato da Camera di Commercio di Chieti Pescara con la sua Agenzia di sviluppo e Regione Abruzzo, in collaborazione con IFTA, Assocamerestero, Comune di Pescara e Camera di Commercio del Gran Sasso.