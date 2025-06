Una grande festa per la prima Bandiera Blu a Torino di Sangro

Il Comune di Torino di Sangro guidato dal Sindaco Nino Di Fonso festeggia la sua prima Bandiera Blu “dopo aver portato a casa un ottimo risultato, frutto di un intenso lavoro di programmazione e di realizzazione di progetti ed attività propedeutiche: si tratta di importante traguardo, probabilmente tra i più significativi, scaturito anche dalla proficua sinergia con i comuni limitrofi" – spiega il primo cittadino orgoglioso del riconoscimento consegnato a Roma.

Questo grande traguardo avrà una giornata dedicata, infatti come prosegue il sindaco: "Siamo sempre stati consapevoli delle difficoltà connesse all’ottenimento della Bandiera Blu soprattutto per determinate carenze che abbiamo colmato dopo anni di lavoro. Stiamo lavorando anche per migliorare la viabilità e collegare il tratto di Lago Dragoni e grazie alla Regione Abruzzo realizzeremo questo progetto entro il 2027 con il ponte sul mare. L’impegno dell’Amministrazione non si è però limitato solo alla realizzazione di opere ed infrastrutture, ma si è concentrata anche sulla organizzazione di appuntamenti per sensibilizzare sui temi della tutela dell’ambiente e del mare in particolare, rivolti anche ai più piccoli, dunque siamo pienamente soddisfatti di questo traguardo, che ci auguriamo possa essere il primo di tanti".

Ci si appresta ad entrare nel vivo della stagione estiva ma intanto il prossimo 4 luglio si parte dalla mattina con un programma dedicato e che interesserà il Lungomare Le Morge: dalle ore 10.30 ci sarà una dimostrazione di pesca al Trabocco Punta Le Morge.

Alle ore 18.00 nella Lecceta ci sarà "Storie immerse nel blu" mentre sul Lungomare prosegue la serata alle ore 20.30 con "Mantici sotto le stelle" insieme alla Scuola musicale "Tommaso Tacconelli". Alle ore 21.00 gli alunni delle scuole di Torino di Sangro saranno impegnati in una rappresentazione dove interpreteranno anche il tormentone "Un ragazzo incontra una ragazza" di Stash, rivisitandolo.

Alle 21.30 insieme ai saluti delle Istituzioni ci sarà anche l'intervento del presidente della FEE Italia, Claudio Mazza, volto a sottolineare l’importanza dell’impegno per la qualità ambientale, la sostenibilità e i servizi offerti ai cittadini e ai turisti.

Alle 22.00 si ride e si scherza con la star della serata, Vincenzo Olivieri, grazie all'appuntamento di Power Eventi di Giovanni Di Sipio: non solo musica ma anche uno spettacolo che si pone l’obiettivo di far conoscere le origini dell’Abruzzo attraverso la lingua, la geografia, la storia, la cultura, gli usi e i costumi che la modernità ha modificato facendone perdere di vista l’importanza e l’influenza che hanno avuto sulle popolazioni che ne hanno abitato i territori.

Vincenzo Olivieri attraverso un racconto tra ironia e riflessione, percorrerà, insieme agli spettatori, un viaggio nel tempo e nello spazio all’interno delle peculiarità abruzzesi e non mancheranno anche i famosi scherzi telefonici che tanto fanno tremare. Lo scopo è quello di presentare in chiave ironica e culturale il mondo abruzzese in modo semplice, divertente ma soprattutto didattico. Si prosegue poi con il Dj set fino a tarda notte per concludere la giornata in musica.