Piano intercomunale sulla Via Verde: servizi nei chioschi nel rispetto del paesaggio

Si è svolto presso il Municipio di Fossacesia un incontro tra i sindaci di Fossacesia e Rocca San Giovanni, Enrico Di Giuseppantonio e Fabio Caravaggio, insieme ai responsabili del settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale dei rispettivi Comuni.



Il confronto si inserisce nel percorso già avviato tra i Comuni della Costa dei Trabocchi, da Francavilla al Mare a San Salvo, per definire una strategia condivisa in merito alla presenza e alla gestione dei servizi nelle aree private lungo la ciclovia Adriatica, di cui la Via Verde fa parte.



Le Amministrazioni di Fossacesia e Rocca San Giovanni hanno deciso di avviare una verifica delle condizioni per la redazione di un piano d'area intercomunale, finalizzato a disciplinare in maniera uniforme e coordinata l'installazione dei chioschi e delle strutture di servizio lungo il tracciato della Via Verde, con un'attenzione particolare alla qualità architettonica, al paesaggio e alla sostenibilità ambientale. Uno strumento normativo che dovrà regolare le aree pubbliche e private sulle quali insistono più territori appartenenti a comuni diversi.



Il progetto prevede anche il coinvolgimento del mondo accademico, con l'apertura di un confronto con le Università, e delle associazioni per elaborare soluzioni che uniscano gestione del territorio e salvaguardia ambientale, nel rispetto soprattutto della vocazione paesaggistica della Costa dei Trabocchi.

Come da intesa già raggiunta tra i Sindaci dei Comuni costieri, nel corso di un incontro chi si è tenuto il 26 maggio scorso, è stata convocata dal Presidente della Provincia, Francesco Menna, una riunione per il prossimo 19 giugno a Chieti, nel corso della quale si definirà un piano d'azione, finalizzato alla tutela e alla valorizzazione della Costa. Ogni Comune presenterà proposte concrete, che dovranno poi essere discusse, condivise e armonizzate in un documento unitario, nel pieno rispetto del paesaggio, dell'ambiente e della coerenza architettonica, senza distinzioni territoriali.

"In particolare- spiegano i sindaci Enrico Di Giuseppantonio e Fabio Caravaggio- è emersa con forza l'esigenza di garantire servizi attivi durante tutto l'anno nelle aree attigue alla Via Verde. La pista ciclopedonale, infatti, è ormai un'infrastruttura turistica e di mobilità dolce frequentata in tutte le stagioni, con picchi importanti nei fine settimana anche durante l'autunno e la primavera. È quindi fondamentale che i servizi presenti siano strutturati, integrati e continuativi, per rispondere alle esigenze dei tanti cittadini e turisti che ne usufruiscono stabilmente. In buona sostanza, abbiamo la necessità di condividere risorse naturali, tratti litoranei e infrastrutture viarie esistenti, che richiedono inevitabilmente una gestione coordinata".

Per quanto riguarda il confronto con la Regione Abruzzo relativo all'emendamento finalizzato alla modifica dalla legge regionale 5/2007, l'obiettivo resta quello di avviare un dialogo costruttivo e condiviso, per stabilire con chiarezza le modalità di sviluppo turistico e sostenibile di tutta la Costa dei Trabocchi, valorizzando le peculiarità dei singoli territori all'interno di una strategia armonica.



"Solo con una visione d'insieme e scelte condivise possiamo garantire un futuro solido, bello e sostenibile per la Via Verde. Servizi di qualità, paesaggio tutelato e strutture integrate: è questa la sfida che vogliamo affrontare insieme", hanno aggiunto i Sindaci Di Giuseppantonio e Caravaggio.