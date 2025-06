Conto alla rovescia per la nuova edizione di "Dimore storiche"

A dieci giorni dal primo appuntamento, prende forma l’edizione 2025 di Dimore Sonore e d’Arte, il network musicale e artistico partito il 25 maggio scorso a Palazzo Mayer di Fossacesia, in occasione della Giornata nazionale delle Dimore Storiche promossa da ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane), che ne sostiene e promuove l’espressione sull’intero territorio nazionale. Il programma, articolato da maggio a dicembre, toccherà oltre dieci dimore storiche e di pregio architettonico nel contesto frentano e abruzzese, valorizzate dalla regia culturale dell’Associazione ITACA e dalla direzione artistica della flautista Sarah Rulli, con un approccio che intreccia arte, patrimonio e territorio.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SUMMER EDITION

Sabato 21 giugno – Palazzo baronale Caccianini, Frisa

Ad aprire ufficialmente la Summer Edition sarà il Comune di Frisa, con il Sindaco Nicola Labrozzi e l’Assessora Anna Del Re, che fin dal primo incontro hanno creduto e sostenuto il progetto, rendendo accessibile la Pinacoteca comunale e coinvolgendo le aziende del territorio per un conviviale dedicato ai sapori locali. Visita alla Pinacoteca comunale e story telling della struttura architettonica. Nell’occasione Sarah Rulli mette in campo un elemento musicale di spicco: OIGA, Orchestra dei Giovani Accademici, diretta dal maestro Paolo Angelucci: 70 giovanissimi musicisti under 18 protagonisti di una grande esperienza collettiva, proprio nel giorno della Festa europea della Musica. Conviviale di prodotti enogastronomici locali.

Domenica 6 luglio – Palazzo Piccirilli, Paglieta

Il secondo incontro si terrà a Paglieta nel Palazzo Piccirilli con visita della struttura, dove il Sindaco, avv. Ernesto Graziani, l’Assessora alla Cultura, dott.ssa Sandra Cirigliano e la Pro Loco Paglieta APS ospiteranno un evento che unisce cultura gastronomica e narrazione. Visita a Palazzo Piccirilli. A seguire, in programma la presentazione del volume: “ Il pane e la lingua” a cura di Adele Cicchitti, un omaggio al legame profondo tra cibo, linguaggio e letteratura. A conclusione il concerto del Coro CAI di Lanciano, che presenterà “Canti d’amore e di terra”, repertorio popolare reinterpretato per evocare la memoria e ispirare nuove generazioni. L’evento musicale è a cura di Sarah Rulli. Conviviale di piatti tipici del territorio organizzato dalla Pro Loco Paglieta APS.

Domenica 17 luglio – Badia di Frisa

Visita alla Casa Museo della famiglia Iasci, testimone delle ferite della guerra e oggi spazio di memoria. Il tema dell’identità ritrovata sarà al centro della presentazione del libro “Broken Free” (Finalmente libera): dalla guerra nella Valle del Sangro a New York. Edito da Nuova Gutemberg. Buffet di prodotti offerto da un’azienda del territorio. Nella cornice del Padiglione della Transumanza, la serata sarà dedicata alla chitarra, con un concerto internazionale a cura dall’associazione culturale MusArt e dai Seminari Internazionali di Chitarra (LIGS).

Lunedì 21 luglio – Palazzo Ferri e Palazzo Spaventa, Atessa

A chiudere il ciclo degli incontri di luglio sarà Atessa, con una serata-evento in due momenti. Presso Palazzo Ferri, l’Ing. Vincenzo Di Florio e l’Arch. Anna D’Intino anticiperanno l’iniziativa in programma per l’8 agosto, in occasione del centenario della nascita di Robert Venturi, architetto statunitense di origini atessane tra i più influenti del Novecento. La serata proseguirà al vicino Palazzo Spaventa – Casa BCC, Sede dell’Unitre, dove la Presidente Antonella Pellegrini accoglierà il pubblico sulla terrazza per il concerto del duo di chitarre Michael Newman e Laura Oltman. Buffet sulla terrazza Spaventa offerto da BCC Atessa.

“Questa è l’atmosfera che si vivrà lungo il percorso di Dimore Sonore e d’Arte,” afferma Marisa De Filippis, Presidente dell’Associazione culturale Itaca: “La sensazione di partecipare alla costruzione di un sentimento di appartenenza ai luoghi del nostro patrimonio, che non si limita alla visita ma si rinnova attraverso esperienze di socialità, progettualità e affetto condiviso. Un’identità collettiva che nasce dall’amore e dal rispetto per il territorio che ci appartiene e ci rappresenta”.