Mappatura dei prodotti agroalimentari locali per promuovere la filiera corta e il km 0

Un avviso pubblico per identificare aziende agroalimentari biologiche.

È quello emanato dal Gal Costa dei Trabocchi e rivolto alle imprese presenti sul territorio della provincia di Chieti e della Valle del Trigno, inclusi i comuni molisani in provincia di Campobasso ricadenti nella stessa Valle: Trivento, Roccavivara, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, San Felice del Molise, Mafalda e Montenero di Bisaccia.

L’obiettivo della mappatura è quello di conoscere tutte le aziende che si dedicano alla coltivazione o alla trasformazione di prodotti agroalimentari di qualità a livello locale, per promuovere e facilitare l’incontro tra domanda e offerta.

A questo scopo verrà creato un elenco delle aziende agroalimentari ad uso delle amministrazioni locali e degli operatori del settore della ristorazione, che saranno agevolati nella fase di reperibilità dei prodotti nell’ambito geografico di riferimento.

L’idea di disporre di un elenco aggiornato delle aziende agricole biologiche operanti sul territorio nasce dalla volontà del Gal Costa dei Trabocchi di puntare sui sistemi locali del cibo quali elementi rilevanti dello sviluppo sostenibile del territorio, riconoscendo il valore aggiunto dell'agricoltura di qualità per la cura della biodiversità e la salvaguardia del paesaggio.



Pertanto, tra le azioni rilevanti per l’economia del territorio, c’è quella della promozione del km 0 nelle mense scolastiche della zona, in virtù dei requisiti previsti dai decreti ministeriali che prevedono importanti percentuali di alimenti biologici, premiando quelli provenienti da filiera corta a km 0.