Notturna Città di Guardiagrele, tutto pronto per la decima edizione

Torna puntuale come ogni anno la Notturna Città di Guardiagrele che taglia un traguardo importante sabato 24 maggio: la decima edizione. Un ulteriore motivo di orgoglio per gli organizzatori della Progetto Running e per tutta Guardiagrele, pronti ad accogliere l’invasione pacifica dei podisti.

L’evento, inserito nei festeggiamenti per l’81° anniversario della Liberazione di Guardiagrele, assume così un valore ancora più significativo, unendo la parte tecnica-sportiva a quello della memoria storica e della partecipazione civile.

Facente parte del circuito Corrilabruzzo UISP e dell’altro circuito Corrilabruzzo (Corri e Cammina con Noi), è la prima notturna stagionale abruzzese, dando simbolicamente il via all’estate con entusiasmo e tanta voglia di mettersi alla prova nel periodo di maggior concentrazione degli appuntamenti podistici.

Il ritrovo, la partenza e l’arrivo sono ubicati a Guardiagrele in piazza Santa Maria Maggiore e il programma prevede il ritrovo alle 17:00, lo svolgimento delle gare dei bambini e dei ragazzi alle 18:00 su diverse distanze in base all’età, a seguire quella degli adulti competitiva (3 giri di un anello cittadino di circa 3 chilometri) e non competitiva (una “corsa per la libertà) corrispondente a uno o due giri dell’anello cittadino) alle 19:00.

Sono tanti i motivi per partecipare: oltre alla prestigiosa medaglia celebrativa dedicata alla decima edizione e a godersi la bellezza del borgo guardiese, le premiazioni interessano i primi tre assoluti uomini e donne, i primi cinque di categoria e le prime cinque società più numerose, mentre ai bambini sarà consegnata una coppa ricordo.

Un aspetto particolare dell’evento è la possibilità per atleti liberi senza società affiliata di prendere parte alla gara grazie a una polizza assicurativa supplementare.

Le iscrizioni sono aperte e possono essere effettuate tramite il sito ufficiale: www.timingrun.it

Così Franco Giurastante a nome di tutta la Progetto Running: “Un ringraziamento speciale va all’amministrazione comunale, a tutti i volontari del nostro gruppo, all’Avis Comunale di Guardiagrele e agli sponsor Conad Guardiagrele, Ristorante Fuori Comune, Rabottini Cicli Sport, Grelios, Tiberio, Arterame e Ferro, Pasticceria Lulloemo, FL Distribuzione e Caseificio Majelletta che rendono possibile questa grande festa cittadina dello sport che abbiamo l’onore di ospitare nel nostro meraviglioso centro storico”.

Credit fotografico Serena Rabottini (Progetto Running)