Difesa della costa, interventi a Fossacesia e a Francavilla

La Giunta regionale, riunitasi in seduta ordinaria, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici e Difesa del suolo Umberto D’Annuntiis, ha approvato il programma di investimenti in materia di Difesa della Costa per l’anno 2025 come di seguito riportato:

Martinsicuro 236.000,00 – Ripascimento capoluogo Martinsicuro – frazione di Villa Rosa

Roseto degli Abruzzi 200.000,00 – Ripascimento litorale zona Borsacchio, Cologna e sud

Pineto 90.000,00 – Manutenzione tratto “Pineta Catucci – foce torrente Calvano”

Silvi 200.000,00 – Ripascimento

Citta S. Angelo 100.000,00 – Ripascimento

Montesilvano 110.000,00 – Ripascimento

Francavilla 200.000,00 – Ripascimento

Fossacesia 200.000,00 – Riparazione/rifioritura barriere in prossimità lido Levante

Enti attuatori per la realizzazione degli interventi sono i Comuni interessati.