Salvo il Convitto femminile di Villa Santa Maria

L’Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti ha autorizzato l’attivazione per l’anno scolastico 2025/26 del Convitto femminile di Villa Santa Maria, con l’assegnazione però di sole 5 unità di personale educativo.

"Per l’effettivo funzionamento - si legge in una nota di Davide Desiati, segretario generale della Cisl Scuola Abruzzo Molise - dovranno essere assegnate necessariamente anche ulteriori unità di personale educativo e di personale ATA (guardarobiere, infermiere, cuochi e collaboratori scolastici).

Sebbene sia un segnale estremamente positivo avere già la certezza della conservazione del funzionamento - rimarca Desiati -, non si deve prescindere dalla qualità del servizio che si svolge, altrimenti diventerebbe molto difficile invertire la tendenza per accogliere un numero maggiore di convittrici tale da non mettere in discussione annualmente il servizio. Difficoltà presenti anche nel Convitto maschile sempre per il numero esiguo di personale. Sole 5 unità di personale educativo rendono estremamente difficoltoso l’organizzazione di un servizio da espletare su almeno 4 turni notturni e con almeno la presenza di 2 educatrici, perché di fatto implicherebbe un doppio turno notturno a rotazione settimanale.

Devono essere assegnate anche le unità di personale ATA (guardarobiere, infermiere, cuochi e collaboratori scolastici) corrispondenti al funzionamento del Convitto femminile, evitando di ipotizzare che quelle già assegnate per il maschile debbano farsi carico anche di ulteriore lavoro.

L’opera a sostegno dell’Alberghiero di Villa Santa Maria non deve considerarsi minimamente conclusa con questo segnale positivo, ma bisogna accelerare i lavori di sistemazione dei convitti e della scuola e provvedere con immediatezza alla revisione delle linee di trasporto scolastico".