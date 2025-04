Difesa del suolo, firmate convenzioni con 18 Comuni

Oltre 36 milioni 400mila euro destinati a venti interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico. Nell’ambito del Piano degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, finanziato attraverso un Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il presidente della Regione Marco Marsilio e l’assessore con delega alla Difesa del suolo Umberto D’Annuntiis hanno presieduto il tavolo per la sottoscrizione delle concessioni a 18 Comuni. C’è poi anche l’intervento relativo al recupero dell’ecosistema fluviale del fiume Vomano.

A sottoscrivere le convenzioni sono stati sindaci ed amministratori dei Comuni di Canistro, Capistrello, Castel Frentano, Castiglione Messer Marino, Castiglione Messer Raimondo, Giulianova, Lanciano, Lettomanoppello, Monteodorisio, Morino, Moscufo, Ortona dei Marsi, Picciano, Pollutri, Sant’Eusanio del Sangro, Tortoreto, Vacri e Vasto.

“Siamo una regione molto fragile - ha esordito Marsilio - praticamente tutto l'Abruzzo si trova in condizioni critiche come è evidenziato dal piano stralcio di difesa dalle alluvioni o dai piani ambientali. Quindi, - ha proseguito - per noi la sfida è quella di mettere in sicurezza il territorio e si tratta davvero di una sfida titanica perché non basterebbe veramente da dare fondo a tutte risorse per poter risolvere i problemi. Però, a volte a volte la difficoltà vera non è tanto quella di attingere alle risorse ma quella di tradurre in concreto i finanziamenti ricevuti ed è quello che stiamo facendo. Del resto, - ha concluso - abbiamo scelto un metodo che consiste nel non guardare i territori sulla base del consenso elettorale che riceve la Giunta regionale o il colore politico del sindaco ma si valutano le reali esigenze ed il livello di progettazione”.

L’assessore D’Annuntiis, dal canto suo, ha rimarcato che “è un momento importante che segue il grande impegno che la Giunta Marsilio ha prodotto nel corso degli anni per il contrasto al rischio ideologico. Mi riferisco ad un Decreto della presenza del Consiglio dei Ministri per i danni dell'alluvione 2017 di 202 milioni di euro a favore dei Comuni per i danni dell'alluvione, a diversi finanziamenti ai Comuni per il fondo progettazione per fare in modo che potessero attingere a finanziamenti sia ministeriali che regionali, ad un piano di difesa del suolo di 41 milioni di sempre a beneficio dei Comuni oltre alla legge sulla somma urgenza che ci permette di venire in soccorso dei Comuni che hanno difficoltà negli interventi di ripristino della viabilità e della sicurezza dei cittadini. Poi - ha proseguito - ci sono 30 milioni di fondi PNRR per il rischio idrogeologico e 8 milioni per la difesa delle alluvioni.

In più - ha concluso - stiamo programmando interventi FESR 21-27 con un importo di 80 milioni, di cui 60 per il rischio idrogeologico e 20 per il rafforzamento delle dighe. Si tratta di interventi distribuiti su tutto il territorio regionale e basati su criteri oggettivi”.

Questi, nello specifico, gli interventi finanziati:

Fiume Vomano - Intervento integrato riduzione rischio idraulico e recupero dell'ecosistema fluviale fiume Vomano - 7.000.000,00 €

- Intervento integrato riduzione rischio idraulico e recupero dell'ecosistema fluviale fiume Vomano - 7.000.000,00 € Lettomanoppello (PE) - Mitigazione del rischio idrogeologico torrente Lavino e corso Vittorio Emanuele -completamento - 3.500.000,00 €

(PE) - Mitigazione del rischio idrogeologico torrente Lavino e corso Vittorio Emanuele -completamento - 3.500.000,00 € Vasto (CH) - Consolidamento via Tre Segni - 300.000,00 €

(CH) - Consolidamento via Tre Segni - 300.000,00 € Capistrello (AQ) - Dissesto comune di Capistrello - 2.555.398,23 €

(AQ) - Dissesto comune di Capistrello - 2.555.398,23 € Moscufo (PE) - Consolidamento centro abitato Moscufo - 1.717.196,21 €

(PE) - Consolidamento centro abitato Moscufo - 1.717.196,21 € Morino (AQ) - Dissesto comune di Morino - 2.857.193,83 €

(AQ) - Dissesto comune di Morino - 2.857.193,83 € Giulianova (TE) - Lavori di mitigazione del rischio legato al dissesto idrogeologico in via v. Veneto e via Piave - 2.500.000,00 €

(TE) - Lavori di mitigazione del rischio legato al dissesto idrogeologico in via v. Veneto e via Piave - 2.500.000,00 € Ortona dei Marsi (AQ) - Dissesto frazione Villa Santa Maria comune di Ortona dei Marsi - 829.880,72 €

(AQ) - Dissesto frazione Villa Santa Maria comune di Ortona dei Marsi - 829.880,72 € Vacri (CH) - Consolidamento e risanamento idrogeologico all' interno del centro abitato, versante ovest - lotto 1 e lotto 2 - 2.600.000,00 €

(CH) - Consolidamento e risanamento idrogeologico all' interno del centro abitato, versante ovest - lotto 1 e lotto 2 - 2.600.000,00 € Pollutri (CH) - Messa in sicurezza del territorio in localita' centro abitato versante centro meridionale - lotto 4 - 998.000,00 €

(CH) - Messa in sicurezza del territorio in localita' centro abitato versante centro meridionale - lotto 4 - 998.000,00 € Castiglione M.M (CH) - intervento di sistemazione geotecnica per la prevenzione del rischio in localita' Paulo - 470.000,00 €

(CH) - intervento di sistemazione geotecnica per la prevenzione del rischio in localita' Paulo - 470.000,00 € Castel Frentano (CH) - Consolidamento versante ovest capoluogo - 1.941.992,00 €

(CH) - Consolidamento versante ovest capoluogo - 1.941.992,00 € Picciano (PE) - Messa in sicurezza e ripristino ambientale del versante orientale dell'abitato di Picciano - 1.500.000,00 €

(PE) - Messa in sicurezza e ripristino ambientale del versante orientale dell'abitato di Picciano - 1.500.000,00 € Castiglione Messer Raimondo (TE) - Intervento di mitigazione rischio idrogeologico versante settentrionale centro storico Castiglione Messer Raimondo - 1.480.000,00 €

(TE) - Intervento di mitigazione rischio idrogeologico versante settentrionale centro storico Castiglione Messer Raimondo - 1.480.000,00 € Sant'Eusanio del Sangro (CH) - Consolidamento aree interessate da dissesto idrogeologico - 254.000,00 €

(CH) - Consolidamento aree interessate da dissesto idrogeologico - 254.000,00 € Canistro (AQ) - Consolidamento e risanamento idrogeologico nelle aree a rischio. Intervento localita' Fonticella - area 1 -1.116.857,00 €

(AQ) - Consolidamento e risanamento idrogeologico nelle aree a rischio. Intervento localita' Fonticella - area 1 -1.116.857,00 € Monteodorisio (CH) - Progetto per la mitigazione del rischio idrogeologico - 450.000,00 €

(CH) - Progetto per la mitigazione del rischio idrogeologico - 450.000,00 € Tortoreto (TE) - Intervento di mitigazione del dissesto idrogeologico in localita' Tortoreto capoluogo - 1.500.000,00 €

(TE) - Intervento di mitigazione del dissesto idrogeologico in localita' Tortoreto capoluogo - 1.500.000,00 € Lanciano (CH) - Lavori di consolidamento strada comunale Lanciano-Orsogna zona Torri Montanare - 2.600.000,00 €.

Infine, alla Regione Abruzzo sono state assegnate ulteriori risorse pari ad oltre 10 milioni 100mila euro per la mitigazione del rischio idrogeologico da programmare entro il 15 maggio con successivi provvedimenti attraverso la graduatoria estratta dalla piattaforma ReNDiS sulla base dei criteri previsti dalla normativa nazionale.