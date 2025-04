Nel vivo il Progetto UNIST-HEALTH: la “d’Annunzio” promuove il benessere psicologico degli studenti

Entrano nel vivo le attività del Progetto University for Students’Health dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito dell’Avviso PROBEN e realizzato in partenariato con le Università di Padova (capofila), Bologna, Catania e Firenze.

Il Progetto mira a prevenire fenomeni di disagio psicologico nella popolazione studentesca e a sostenere chi vive difficoltà di studio o personali tramite attività di ricerca, incontri di sensibilizzazione e interventi psicologici e psicoterapeutici.

Dopo esser stata avviata un’indagine per conoscere entità e caratteristiche del disagio psicologico della popolazione studentesca dell’Ateneo, a breve partiranno gli interventi di sensibilizzazione e di promozione del benessere psicofisico con il contributo attivo di trentadue studenti di diversi Corsi di Laurea, che lavoreranno come Psychological Health Ambassador per promuovere una cultura della salute fisica e mentale. Sono, inoltre, previsti interventi di skills training di gruppo condotti da psicologi per acquisire o rafforzare abilità, come la consapevolezza, l’efficacia interpersonale, la regolazione emotiva e la tolleranza dello stress. Il finanziamento del MUR consente di potenziare le attività del Servizio di Counseling Psicologico di Ateneo, coordinato dal professor Piero Porcelli, docente di Psicologia clinica presso il Dipartimento di Psicologia della “d’Annunzio” e Delegato del Rettore al Counseling Psicologico, con l’inserimento di altro personale specializzato che erogherà interventi di psicoterapia breve gratuiti per studenti e studentesse che ne necessitano.

Una parte del progetto è dedicata alla promozione di uno stile di vita sano. Un gruppo di docenti di Scienze Motorie, coordinato dalla professoressa Angela Di Baldassare, ordinario di Anatomia Umana presso il Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento e Delegata del Rettore alla Didattica, lavorerà per aumentare la cura di sé, offrendo un programma di esercizi di fitness, pratiche di stretching e rilassamento, escursioni ed eventi sportivi.

Il Progetto ha il supporto di Black Soda, partner digitale che sostiene l’iniziativa per rafforzare la diffusione dei messaggi chiave del progetto, valorizzarne i risultati e sensibilizzare la comunità universitaria e il territorio. “Il Progetto UNIST-HEALTH è ambizioso perché intende sia prevenire fenomeni di disagio psicologico tramite l’individuazione precoce dei segnali di malessere - spiega la professoressa Maria Cristina Verrocchio, docente di Psicologia clinica presso il Dipartimento di Psicologia della “d’Annunzio” e coordinatrice del progetto - sia supportare i nostri studenti con interventi differenziati in base alle esigenze rilevate. Sottolineo un aspetto importante: docenti di Psicologia e di Scienze motorie dell’Ateneo lavoreranno affiancati da studenti e professionisti del territorio per promuovere il benessere psicologico come fattore centrale nella vita universitaria”.

“La realizzazione di questo Progetto - dichiara il Rettore della “d’Annunzio”, Liborio Stuppia - testimonia la centralità che ha per noi il benessere dei nostri studenti. La “d’Annunzio”, ormai da anni, offre un servizio di supporto psicologico gratuito perché crediamo fermamente che sia necessario garantire un ambiente formativo che abbia una specifica attenzione ai bisogni individuali e a eventuali difficoltà che possono insorgere nel percorso formativo. La partecipazione attiva e il coinvolgimento di numerosi docenti e studenti nelle diverse attività del Progetto sono una grande opportunità perché - conclude il Rettore Stuppia -tutti insieme ci impegneremo a promuovere una cultura del benessere, elemento necessario per contribuire a un’adeguata formazione dei nostri giovani”.