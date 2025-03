Magnacca: attenzione alta su azioni destinate a stabilimento Stellantis di Atessa

Anno nuovo, preoccupazione già ampiamente esistenti nell'anno vecchio. Passano i mesi e il destino dell'automotive in Italia rimane incerto e legato a crisi produttive, economiche e a quanto avviene a livello nazionale, europeo e mondiale. Con ripercussioni su quel che è il principale polo del settore nel centro sud Italia ovvero lo stabilimento ad Atessa di Stellantis Europe, l'ex Sevel che è una colonna della storia d'Abruzzo e ne segna il destino da generazioni.

L'assessore regionale alle attività produttive Tiziana Magnacca ha riaffermato nelle scorse ore quel che è l'obiettivo della giunta guidata dal presidente Marco Marsilio. «Ho letto con la dovuta attenzione l'intervento di John Elkann. Ha ribadito il piano di Stellantis per l'Italia, che era stato presentato lo scorso 17 dicembre al tavolo dell'Automotive tenutosi presso il Ministero a Roma. Saremo attenti a monitorare ogni singola azione destinata al sito di Atessa, ma soprattutto non si dilati nei tempi il programma previsto. Si parla di ripresa a partire dal prossimo anno, ma dobbiamo guardare avanti» ha dichiarato Tiziana Magnacca.

«Non ci sono alternative alla presenza di Stellantis, altrimenti in Abruzzo sarebbe il deserto produttivo - ha sottolineato l'assessore regionale alle attività produttive - tutti dobbiamo lavorare per costruire e non per distruggere. Ad oggi alternative alla presenza capillare dei plant Stellantis non ve ne sono. Anche in considerazione delle gravi difficoltà che stanno attraversando i produttori d’auto in tutto il mondo, molto dei quali tecnicamente in bancarotta».

«L’assessore alle attività Produttive evidenzia come sia sotto gli occhi di tutti la situazione di stallo in cui versa il mercato delle auto anche in attesa delle decisioni dell’Unione europea - si legge in un comunicato stampa della Regione Abruzzo - “che si concretizzino con una inversione di tendenza rispetto alle regole del Green Deal con tutte le sue infauste conseguenze. Affermazioni importanti quelle pronunciate in un luogo istituzionale da Elkann, che ha confermato la centralità e gli investimenti previsti per l'Italia, senza usare fondi pubblici, ora dando la giusta attenzione ai fornitori italiani. Un cambio di rotta significativo che andrà seguito passo passo, perché non si resti alla sola fase degli annunci. E’ importante la produzione di veicoli commerciali per Atessa e per il suo ruolo nella galassia Stellantis - evidenzia l'assessore - dal quale non si può prescindere. Come Regione Abruzzo auspichiamo la progressiva riduzione dell'utilizzo della cassa integrazione. La nostra attenzione è riservata ai lavoratori ed è doveroso cercare soluzioni che tutelino anche quanti sono assunti nelle aziende dell'indotto che stanno soffrendo a causa dei minori livelli produttivi. Bisogna assolutamente tutelare l'occupazione"».